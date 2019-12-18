"Юнайтед" исключает продажу Погба в январе

"Манчестер Юнайтед" не позволит полузащитнику Полю Погба покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

В данный момент Погба находится на пороге возвращения в строй после двух с половиной месяцев вне игры с травмой лодыжки.



Правда, накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поведал, что Поль приболел, поэтому уже не успеет набрать оптимальную форму до конца календарного года.



Некоторые болельщики не поверили словам Сульшера насчет болезни Погба, ведь в прошлую пятницу сам Поль поделился в инстаграме видео, как он отплясывает на свадьбе своего брата Флорана, а в понедельник 26-летний француз был замечен выгуливающим собак возле своего дома в Чешире.



Могло сложиться впечатление, что "Юнайтед" и Погба просто дожидаются января, чтобы расстаться, благо в последнее время команда Сульшера научилась обходиться без Поля.



Как утверждает Daily Mail, Погба действительно хочет покинуть "Олд Траффорд", даже сообщив клубу, что не будет продлевать свой истекающий через полтора года контракт, однако руководство "Юнайтед" исключает расставание с Полем посреди сезона.



При этом ситуация может измениться летом. Источники из "Юнайтед" сообщили изданию, что до старта следующего сезона "дьяволы" собираются приобрести двух центральных полузащитников.



Добавим, в этом сезоне Погба сыграл только шесть матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, а за 11 недель своей реабилитации, которую он частично провел в Дубае и Флориде, Поль получил зарплату в размере 3.25 млн. фунтов.