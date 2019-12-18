Бенитес подтвердил, что вернется в Премьер-Лигу

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес подтвердил, что собирается вернуться в Премьер-Лигу.

Бенитес трудится в Китае с минувшего лета, куда он уехал спустя считанные дни после истечения своего контракта с "Ньюкаслом".

Еще недавно Рафаэля сватали в "Вест Хэм", "Эвертон" и "Арсенал", однако 59-летний испанец не готов вернуться прямо сейчас.

"У меня были предложения из Премьер-Лиги, но в своей голове ты должен понимать, что делаешь правильные вещи".

"Когда я ушел, то решил продолжить работать — я не хотел ждать. Так что я тружусь над большим проектом, и это отличное место, где я счастлив".

"Да, я определенно вернусь в будущем, потому что здесь живет моя семья. Премьер-Лига — очень интересная лига, где высокая конкуренция, переполненные стадионы и очень страстные фанаты".

"Здесь много плюсов, а в футбол играют в очень высоком темпе, что мне нравится", — сообщил Бенитес в подкасте The Athletic.


Метки Бенитес, Далянь Ифан, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 18.12.2019 09:22 # hammersmith
    в Вест Хэм его

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  2. quavo 18.12.2019 08:21 # quavo
    бля если еще и беня вернется, то то апл ебейшая лига будет с подбором тренеров

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  3. easports 18.12.2019 08:16 # easports
    в Арсенал бы его. хороший спец.

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