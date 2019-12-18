Милнер хочет, чтобы для "Ливерпуля" вошло в привычку выигрывать трофеи

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер хочет, чтобы его команда стала серийным завоевателем трофеев.

Обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" 1 июня, "красные" завоевали всего лишь свой второй трофей за последние 13 лет.

На прошлой неделе Милнер продлил свой контракт с "Ливерпулем" до 2022 года и теперь надеется за это время добавить в свою коллекцию еще несколько трофеев — начиная с клубного Чемпионата Мира.

"С момента моего появления здесь для клуба было важно завоевать первый трофей. Нам не повезло в нескольких финалах, однако команда продолжала идти вперед".

"Мы не хотим, чтобы нас запомнили командой, которая выиграла один большой трофей. Мы хотим, чтобы нас запомнили как коллектив, путаясь, в каком году какой трофей мы выиграли".

"Это будет сложно, однако ты хочешь обзавестись этой победной привычкой выигрывать трофеи вместе и продолжать их добавлять в свою коллекцию".

"Наш клуб еще не выигрывал клубный Чемпионат Мира, и было бы славно это сделать. Надеюсь, мы добавим этот трофей", — цитирует Милнера The Independent.


Метки Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 07:00

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  1. re--animator 18.12.2019 07:21 # re--animator
    Кубок лиги должны брать в этом году

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  2. tigerpool 18.12.2019 07:06 # tigerpool
    КЧМ, АПЛ, ЛЧ в этом сезоне будет ой как збсь.

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