Милнер хочет, чтобы для "Ливерпуля" вошло в привычку выигрывать трофеи

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер хочет, чтобы его команда стала серийным завоевателем трофеев.

Обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" 1 июня, "красные" завоевали всего лишь свой второй трофей за последние 13 лет.



На прошлой неделе Милнер продлил свой контракт с "Ливерпулем" до 2022 года и теперь надеется за это время добавить в свою коллекцию еще несколько трофеев — начиная с клубного Чемпионата Мира.



"С момента моего появления здесь для клуба было важно завоевать первый трофей. Нам не повезло в нескольких финалах, однако команда продолжала идти вперед".



"Мы не хотим, чтобы нас запомнили командой, которая выиграла один большой трофей. Мы хотим, чтобы нас запомнили как коллектив, путаясь, в каком году какой трофей мы выиграли".



"Это будет сложно, однако ты хочешь обзавестись этой победной привычкой выигрывать трофеи вместе и продолжать их добавлять в свою коллекцию".



"Наш клуб еще не выигрывал клубный Чемпионат Мира, и было бы славно это сделать. Надеюсь, мы добавим этот трофей", — цитирует Милнера The Independent.