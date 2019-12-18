Анчелотти будет работать с сыном Давиде и Фергюсоном в "Эвертоне"

Готовясь заступить на должность главного тренера "Эвертона", Карло Анчелотти собирается сделать своими помощниками сына Давиде и Данкана Фергюсона.

Во вторник издание The Guardian сообщило, что во время переговоров с хозяином "Эвертона" Фархадом Мошири в Лондоне Анчелотти согласовал сделку, которая позволит ему вернуться в Премьер-Лигу.



Ожидая, пока "Эвертон" уладит вопрос компенсации с "Наполи", экс-наставник "Челси" занялся формированием своего тренерского штаба на "Гудисон Парк".



По договоренности с клубом, Карло согласился не только сохранить Фергюсона в тренерском штабе, но и наделить Данкана, ярко себя проявившего в качестве временщика, дополнительными полномочиями.



Другим помощником 60-летнего итальянца, утверждает Daily Mirror, станет Давиде Анчелотти, который помогает отцу с 2012 года, когда он присоединился к ПСЖ как тренер по физической подготовке.



30-летний Давиде, обладающий тренерской лицензией УЕФА, был тренером по физической подготовке и в "Реале", но уже в "Баварии" и "Наполи" помогал Карло как ассистент главного тренера.