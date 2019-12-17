Гвардиола предвкушает противостояние с "Реалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что уверен в шансах своей команды в преддверии встречи с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Состоявшаяся в понедельник жеребьевка свела лицом к лицу "Сити" и "Реал" уже в первом раунде плей-офф элитного европейского турнира.



По мнению бывшего тренера "Барселоны", это будет ценный урок для "горожан", которых букмекеры считают фаворитом Лиги Чемпионов.



"Конечно, это позитивно, что мы в числе 16 лучших команд Европы. Это хорошая новость. Но людям этого недостаточно. Каждая команда хочет пройти дальше и выступить лучше. Если ты хочешь преуспеть в этом соревновании, рано или поздно тебе придется противостоять такого рода командам".



"Это невероятный тест для нас, и мы постараемся подготовиться как можно лучше и подойти к матчу в как можно лучшем состоянии, а там станет видно".



"Мы как команда хотим сделать следующий шаг, поэтому нам нужно научиться обыгрывать такого рода команды. Они опытнее нас в этом соревновании. Для нас противостояние с ними будет невероятным опытом, и мы постараемся навязать им борьбу. Я обладаю невероятной верой в свою команду", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.