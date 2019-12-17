Клопп считает, что нельзя проводить клубный Чемпионат Мира посреди сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что неправильно проводить клубный Чемпионат Мира посреди сезона.

Наложение турниров один на другой в столь напряженный период стало настоящей головной болью для Клоппа, чья команда формально должна сыграть два матча, разделенные менее чем 24 часами на этой неделе.



В данный момент ФИФА вынашивает идею по расширению клубного Чемпионата Мира и переносу его на лето, начиная с 2021 года, однако Клопп считает, что просто сдвиг турнира на концовку сезона не поможет.



"Если вы спросите меня, должен ли клубный Чемпионат Мира играться посреди нашего сезона, я скажу "нет".



"Я постоянно об этом говорю. Мы здесь, и для нас клубный Чемпионат Мира — самый важный турнир сейчас. Но может ли он быть важнее? Не знаю".



"Что касается организационных моментов, то они должны собраться все вместе за столом и поговорить, потому что иначе ФИФА скажет "у нас будет еще один турнир", УЕФА скажет "тогда у нас тоже", а затем это сделает и "Южная Америка. И все они будут думать, что их турнир — самый важный".



"Так что это непросто. Летом, да, было бы славно сыграть. Однако тогда нельзя проводить все остальные турниры, запланированные на лето. Нельзя просто добавлять турниры. Это так не работает. ФИФА не понравятся мои слова — прошу прощения, но это мое мнение, и иногда мое мнение должно быть правильным, потому что я думаю о футболе каждый день", — цитирует Клоппа Daily Mirror.