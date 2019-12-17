"Тоттенхэм" снова расширил свой новый стадион

"Тоттенхэм" второй раз с момента открытия своего нового стадиона увеличил его вместимость.

Напомним, свой первый матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" лондонская команда сыграла в апреле, и на тот момент арена вмещала 62,062 зрителя.



В начале августа, в преддверии нового сезона, стадион "шпор" был расширен до 62,214 мест за счет небольшой модернизации Северной и Южной трибун.



А сейчас клуб добавил еще 89 мест, сообщает Evening Standard. Теперь стадион "Тоттенхэма" вмещает 62,303 зрителя. Это позволит нескольким болельщикам из листа ожидания досрочно получить сезонные абонементы.



Добавим, что рекордная посещаемость на стадионе, строительство которого обошлось в 1 миллиард фунтов, была зафиксирована в первом туре этого сезона Премьер-Лиги, когда "шпоры" принимали "Астон Виллу", — 60,407 зрителей.