Лукас Моура: "Я был близок к переходу в "Юнайтед"
Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура рассказал, что несколько лет назад он едва не перешел в "Манчестер Юнайтед".
Лукас выступает за "шпор" после своего перехода из ПСЖ в январе 2018, утвердившись в качестве одного из ключевых игроков при новом тренере Жозе Моуриньо.
Однако 27-летний бразилец мог оказаться в Премьер-Лиге гораздо раньше — видеть Моуру в своей команде хотел еще сэр Алекс Фергюсон, прежде чем ушел на пенсию в 2013 году.
"Да, мы разговаривали. Я был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Это было еще во времена Фергюсона".
"В конце концов я выбрал ПСЖ. Я провел там пять замечательных лет, я побеждал, я многому научился. Я не жалею об этом".
"Несмотря на сложные времена, плохие времена, я не жалею об этом, потому что я значительно вырос и многому научился. Теперь я в Премьер-Лиге, и это новая глава для меня", — сообщил Моура ESPN Brasil.
17.12.2019 20:00
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