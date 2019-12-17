Лукас Моура: "Я был близок к переходу в "Юнайтед"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура рассказал, что несколько лет назад он едва не перешел в "Манчестер Юнайтед".

Лукас выступает за "шпор" после своего перехода из ПСЖ в январе 2018, утвердившись в качестве одного из ключевых игроков при новом тренере Жозе Моуриньо.



Однако 27-летний бразилец мог оказаться в Премьер-Лиге гораздо раньше — видеть Моуру в своей команде хотел еще сэр Алекс Фергюсон, прежде чем ушел на пенсию в 2013 году.



"Да, мы разговаривали. Я был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Это было еще во времена Фергюсона".



"В конце концов я выбрал ПСЖ. Я провел там пять замечательных лет, я побеждал, я многому научился. Я не жалею об этом".



"Несмотря на сложные времена, плохие времена, я не жалею об этом, потому что я значительно вырос и многому научился. Теперь я в Премьер-Лиге, и это новая глава для меня", — сообщил Моура ESPN Brasil.