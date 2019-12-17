Харри Кейн рад учиться у Моуриньо

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что жаждет учиться у своего нового наставника Жозе Моуриньо.

Кейна связывали очень хорошие отношения с Маурисио Почеттино, предшественником Моуриньо. Харри даже ездил в гости к уволенному аргентинцу и провел там два часа.



Вместе с тем Кейн не видит повода унывать, ведь теперь он работает с одним из самых успешных тренеров и может получать новый опыт.



"Я очень хорошо ладил с Почем, и я очень, очень, очень уважаю Поча. Но у Моуриньо есть свой собственный стиль, он работает по-своему. Мне важно научиться этому".



"В моей карьере на топ-уровне был только один тренер, так что это хорошая возможность попробовать новое и посмотреть, как работает другой тренер".



"Моуриньо — один из тренеров самого высокого уровня в нашем виде спорта, поэтому я лишь могу учиться у него".



"Когда приходит новый тренер, каждый находится наготове, хочет работать и хочет произвести впечатление. Это важно для столь насыщенного месяца, а в январе нам нужно продолжить в том же духе. Важно не только хорошо начать, но и продолжить".



"Мы в хорошем положении. Мы забивали голы почти в каждом матче при новом тренере, и если мы продолжим выгрызать результаты на протяжении сезона, все будет хорошо", — цитирует Кейна Sky Sports.