Гвардиола подтвердил, что Артета общается с "Арсеналом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его ассистент Микель Артета общается с "Арсеналом", но продолжит исполнять свои текущие обязанности в четвертьфинальном матче Кубка Лиги против "Оксфорда" в среду вечером.

Английская пресса уверена, что переговоры Артеты с "Арсеналом" находятся в завершающей фазе, и вскоре Микель займет вакантную должность главного тренера "канониров".



Гвардиола не видит смысла отрицать очевидное, но подчеркивает, что прямо сейчас Артета остается его помощником.



"В данный момент Микель все еще с нами, он проводит тренировки и, насколько мне известно, поедет с нами к "Оксфорду". Он разговаривает с "Арсеналом", и я не знаю, что и когда произойдет, но Микель — невероятная личность. Мы поступили так умно, пригласив его на работу сюда, и теперь другие хотят заполучить его, чему я не удивлен".



"Он хороший тренер, и поэтому он так хорошо трудится у нас. Он взрослый человек, и он сам можешь решить, чего он хочет. Я был в курсе его встречи с "Арсеналом" в воскресенье вечером. Микель очень честен со мной на протяжении всего времени, но пока что он сотрудник "Сити" и член нашего штаба", — цитирует Гвардиолу The Guardian.