Клопп объяснил, почему поставил клубный Чемпионат Мира в приоритет

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свое решение поставить клубный Чемпионат Мира в приоритет относительно Кубка Лиги.

Как известно, всех здоровых игроков первой команды Клопп увез на мини-турнир в Катар. Уже в среду "красные" сыграют там с мексиканским "Монтерреем".

Но перед этим, во вторник вечером, оставшаяся дома молодежь "Ливерпуля" проведет четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы" в Бирмингеме.

На своей пресс-конференции Клопп объяснил, что его клуб с самого начала планировал взять основу в Доху. "Ливерпуль" может впервые в своей истории выиграть клубный Чемпионат Мира, и Юрген не хочет упускать такой шанс.

"Нам пришлось принять такое решение. Мы узнали о том, что будем приглашены на клубный Чемпионат Мира, еще до Кубка Лиги".

"Теперь мы здесь, и мы преодолели такое расстояние не для того покрасоваться. Нам все равно, что об этом подумают другие".

"Мы играем с "Монтерреем" завтра вечером, и мы будем готовы. Это будет первая возможность для нашего клуба выиграть клубный Чемпионат Мира", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, клубный Чемпионат Мира, Кубок Лиги, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2019 17:00

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  1. superperez101 17.12.2019 18:20 # superperez101
    кэфы у буков говорят сами за себя

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  2. master-fakaster 17.12.2019 17:44 # master-fakaster
    Будет забавно, если пролетят с обоими кубками

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  3. beatles-red 17.12.2019 17:10 # beatles-red
    Ну и перед предновогодней рубиловой игроки в тепле понежатся

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