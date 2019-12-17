Клопп объяснил, почему поставил клубный Чемпионат Мира в приоритет
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свое решение поставить клубный Чемпионат Мира в приоритет относительно Кубка Лиги.
Как известно, всех здоровых игроков первой команды Клопп увез на мини-турнир в Катар. Уже в среду "красные" сыграют там с мексиканским "Монтерреем".
Но перед этим, во вторник вечером, оставшаяся дома молодежь "Ливерпуля" проведет четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы" в Бирмингеме.
На своей пресс-конференции Клопп объяснил, что его клуб с самого начала планировал взять основу в Доху. "Ливерпуль" может впервые в своей истории выиграть клубный Чемпионат Мира, и Юрген не хочет упускать такой шанс.
"Нам пришлось принять такое решение. Мы узнали о том, что будем приглашены на клубный Чемпионат Мира, еще до Кубка Лиги".
"Теперь мы здесь, и мы преодолели такое расстояние не для того покрасоваться. Нам все равно, что об этом подумают другие".
"Мы играем с "Монтерреем" завтра вечером, и мы будем готовы. Это будет первая возможность для нашего клуба выиграть клубный Чемпионат Мира", — цитирует Клоппа Daily Mail.
17.12.2019 17:00
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кэфы у буков говорят сами за себя
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Будет забавно, если пролетят с обоими кубками
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Ну и перед предновогодней рубиловой игроки в тепле понежатся
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