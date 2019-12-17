Клопп объяснил, почему поставил клубный Чемпионат Мира в приоритет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свое решение поставить клубный Чемпионат Мира в приоритет относительно Кубка Лиги.

Как известно, всех здоровых игроков первой команды Клопп увез на мини-турнир в Катар. Уже в среду "красные" сыграют там с мексиканским "Монтерреем".



Но перед этим, во вторник вечером, оставшаяся дома молодежь "Ливерпуля" проведет четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы" в Бирмингеме.



На своей пресс-конференции Клопп объяснил, что его клуб с самого начала планировал взять основу в Доху. "Ливерпуль" может впервые в своей истории выиграть клубный Чемпионат Мира, и Юрген не хочет упускать такой шанс.



"Нам пришлось принять такое решение. Мы узнали о том, что будем приглашены на клубный Чемпионат Мира, еще до Кубка Лиги".



"Теперь мы здесь, и мы преодолели такое расстояние не для того покрасоваться. Нам все равно, что об этом подумают другие".



"Мы играем с "Монтерреем" завтра вечером, и мы будем готовы. Это будет первая возможность для нашего клуба выиграть клубный Чемпионат Мира", — цитирует Клоппа Daily Mail.