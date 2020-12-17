"Ред Булл" надеется оградить Холанда от интереса "Юнайтед"
Спортивный директор "Ред Булл" Маркус Креше заявил, что его клуб предложил Эрлингу Бреуту Холанду остаться в Зальцбурге на выгодных условиях и теперь ожидает ответа от юного нападающего.
Напомним, в минувшую пятницу Зальцбург для встречи с Холандом посетил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, который затем заявил, что его бывший подопечный по "Мольде" уже определился со своим будущим.
В "Ред Булл" пока не знают, что решил 19-летний норвежец, но не теряют надежд сохранить свою звезду.
"Мы показали ему, что можем ему предложить и какую роль он может играть в нашей команд. Теперь все зависит от него", — сообщил Креше Kicker.
Тем временем, Bild, другое немецкое издание, ожидает, что Холанд огласит свое решение до Рождества. Помимо вариантов остаться в Зальцбурге и уехать в Манчестер, Эрлингу Бреуту также предлагают продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге — в "РБ Лейпциг" или дортмундской "Боруссии".
Добавим, что в январе Холанд может быть доступен всего за 17 миллионов фунтов, если информация насчет соответствующего пункта в его контракте с "Ред Булл" является правдивой.
17.12.2019 16:00
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Последние комментарии:
Раз он такой крутой, чеж баварцы не купят, они ведь собирают лучших в бундеслиге монополисты?
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Ред Булл должен продать его в Лейпциг за 17 и уже от туда по окончании сезона за 50-70. Райола сделает.
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Помним-помним, как его батю Кин ебанул с ноги
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перейдет в лейпциг
а оттуда если нормально заиграет при смене обстановки - уже в приличный клуб. в эвертон например. или арсенал. ну или кристал пэлас
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Он кстати баклажками хорошо кидается. А таких в мю обожают
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Там кипеж вокруг него больше из-за того, что за копейки можно взять молодого напа, который ещё и забивает.
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Добавим, что в январе Холанд может быть доступен всего за 17 миллионов фунтов, если информация насчет соответствующего пункта в его контракте с "Ред Булл" является правдивой.
Источник: http://fapl.ru/posts/75413/?c=1
это вин для любого покупателя. Зальцбургу нужно постепенно пересматривать контракты своих звезд делая исключение только для своего Ред Булла, а то продолжат терять денюжку.
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