"Ред Булл" надеется оградить Холанда от интереса "Юнайтед"

Спортивный директор "Ред Булл" Маркус Креше заявил, что его клуб предложил Эрлингу Бреуту Холанду остаться в Зальцбурге на выгодных условиях и теперь ожидает ответа от юного нападающего.

Напомним, в минувшую пятницу Зальцбург для встречи с Холандом посетил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, который затем заявил, что его бывший подопечный по "Мольде" уже определился со своим будущим.



В "Ред Булл" пока не знают, что решил 19-летний норвежец, но не теряют надежд сохранить свою звезду.



"Мы показали ему, что можем ему предложить и какую роль он может играть в нашей команд. Теперь все зависит от него", — сообщил Креше Kicker.



Тем временем, Bild, другое немецкое издание, ожидает, что Холанд огласит свое решение до Рождества. Помимо вариантов остаться в Зальцбурге и уехать в Манчестер, Эрлингу Бреуту также предлагают продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге — в "РБ Лейпциг" или дортмундской "Боруссии".



Добавим, что в январе Холанд может быть доступен всего за 17 миллионов фунтов, если информация насчет соответствующего пункта в его контракте с "Ред Булл" является правдивой.