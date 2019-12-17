Анчелотти согласовал контракт с "Эвертоном"
Бывший главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти согласовал условия контракта с "Эвертоном".
О том, что Анчелотти достиг принципиальной договоренности с "ирисками", стало известно еще накануне, однако мерсисайдский клуб сразу же выступил с опровержением.
Однако издание The Guardian выяснило, что во вторник утром, когда Анчелотти продолжил переговоры с боссам "Эвертона" в Лондоне, сделка была согласована.
Как Карло и хотел, он получил долгосрочный контракт и гарантии того, что сможет потратить деньги на трансферы следующим летом.
Sky Sports ожидает, что о назначении Анчелотти будет объявлено в четверг. До тех пор "ирискам" нужно договориться о компенсации с "Наполи", с которым 60-летнего итальянца все еще связывают трудовые отношения, несмотря на увольнение на прошлой неделе.
17.12.2019 15:00
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Это серьезное усиление, уж лучше смотреть в ЛЕ на Эвертон, чем на обоссанный Арсенал.
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Будем надеяться, что амбиции соседей, добавят конкуренции лиге, и окончательно загонят мю под гребаный насест.
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дЭбил старый, нах ему это болото
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следом за Карло придет Ибра
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