Анчелотти согласовал контракт с "Эвертоном"

Карло Анчелотти Бывший главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти согласовал условия контракта с "Эвертоном".

О том, что Анчелотти достиг принципиальной договоренности с "ирисками", стало известно еще накануне, однако мерсисайдский клуб сразу же выступил с опровержением.

Однако издание The Guardian выяснило, что во вторник утром, когда Анчелотти продолжил переговоры с боссам "Эвертона" в Лондоне, сделка была согласована.

Как Карло и хотел, он получил долгосрочный контракт и гарантии того, что сможет потратить деньги на трансферы следующим летом.

Sky Sports ожидает, что о назначении Анчелотти будет объявлено в четверг. До тех пор "ирискам" нужно договориться о компенсации с "Наполи", с которым 60-летнего итальянца все еще связывают трудовые отношения, несмотря на увольнение на прошлой неделе.


Метки Анчелотти, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2019 15:00

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  1. anabanana94 17.12.2019 15:15 # anabanana94
    Это серьезное усиление, уж лучше смотреть в ЛЕ на Эвертон, чем на обоссанный Арсенал.

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  2. elprimer 17.12.2019 15:13 # elprimer
    Будем надеяться, что амбиции соседей, добавят конкуренции лиге, и окончательно загонят мю под гребаный насест.

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  3. keane16 17.12.2019 15:12 # keane16
    дЭбил старый, нах ему это болото

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  4. ssa 17.12.2019 15:04 # ssa
    следом за Карло придет Ибра

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