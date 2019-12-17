Анчелотти согласовал контракт с "Эвертоном"

Бывший главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти согласовал условия контракта с "Эвертоном".

О том, что Анчелотти достиг принципиальной договоренности с "ирисками", стало известно еще накануне, однако мерсисайдский клуб сразу же выступил с опровержением.



Однако издание The Guardian выяснило, что во вторник утром, когда Анчелотти продолжил переговоры с боссам "Эвертона" в Лондоне, сделка была согласована.



Как Карло и хотел, он получил долгосрочный контракт и гарантии того, что сможет потратить деньги на трансферы следующим летом.



Sky Sports ожидает, что о назначении Анчелотти будет объявлено в четверг. До тех пор "ирискам" нужно договориться о компенсации с "Наполи", с которым 60-летнего итальянца все еще связывают трудовые отношения, несмотря на увольнение на прошлой неделе.