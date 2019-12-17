Возвращение Погба откладывается до 2020 года
У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба случился рецидив, из-за чего он уже не вернется до Нового года.
Напомним, Погба почти не играл в этом сезоне из-за травмы лодыжки и последующего рецидива, однако в последнее время главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер неоднократно выражал уверенность, что Поль вернется еще в 2019 году.
К сожалению, этого так и не случится. 26-летний француз, на прошлой неделе отплясывавший на свадьбе своего брата, до сих пор не готов приступить к полноценным тренировкам, как планировалось.
"Помимо всего прочего, теперь он заболел. Он выбыл на два-три дня — скорее, на три — так что это ему не помогло. Из-за этого он был немного отброшен назад", — цитирует Сульшера The Telegraph.
17.12.2019 14:20
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Для меня всё ясно - уйдёт зимой в Реал.
Поможет им забрать ЛЧ и чемпионат Испании, но это неточно.
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Хуйцыдив
Тип уже на чемоданах, ну и збс ...от денег с его продажи хватит и на мэдисонов, хуедисонов, топера в цз и Санчо хуянчо
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да уебывай уже нигер ты ебаный
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классный репер, не знал что он футболом увлекается
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прогнозируемо. увидимся в Реале.
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Про него давно всё ясно,ежели кто то считает,что он собирается играть за мю,пусть более не напрягаются.
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Тупой ска. Его продавать надо, он уже спекся
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из за таких "вот"нигиров.. сами нигеры говорят так: Теперь я понимаю, что такое расизм!
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