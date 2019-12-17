Возвращение Погба откладывается до 2020 года

Поль Погба У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба случился рецидив, из-за чего он уже не вернется до Нового года.

Напомним, Погба почти не играл в этом сезоне из-за травмы лодыжки и последующего рецидива, однако в последнее время главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер неоднократно выражал уверенность, что Поль вернется еще в 2019 году.

К сожалению, этого так и не случится. 26-летний француз, на прошлой неделе отплясывавший на свадьбе своего брата, до сих пор не готов приступить к полноценным тренировкам, как планировалось.

"Помимо всего прочего, теперь он заболел. Он выбыл на два-три дня — скорее, на три — так что это ему не помогло. Из-за этого он был немного отброшен назад", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2019 14:20

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  1. liverpool888 17.12.2019 15:15 # liverpool888
    Для меня всё ясно - уйдёт зимой в Реал.
    Поможет им забрать ЛЧ и чемпионат Испании, но это неточно.

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  2. keane16 17.12.2019 14:53 # keane16
    Хуйцыдив
    Тип уже на чемоданах, ну и збс ...от денег с его продажи хватит и на мэдисонов, хуедисонов, топера в цз и Санчо хуянчо

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  3. gucci-mane 17.12.2019 14:47 # gucci-mane
    да уебывай уже нигер ты ебаный

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  4. cabio-fapello 17.12.2019 14:43 # cabio-fapello
    классный репер, не знал что он футболом увлекается

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  5. manutd-20champ 17.12.2019 14:42 # manutd-20champ
    прогнозируемо. увидимся в Реале.

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  6. noi39 17.12.2019 14:42 # noi39
    Про него давно всё ясно,ежели кто то считает,что он собирается играть за мю,пусть более не напрягаются.

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  7. zairon 17.12.2019 14:28 # zairon
    Тупой ска. Его продавать надо, он уже спекся

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  8. makeewadim 17.12.2019 14:26 # makeewadim
    из за таких "вот"нигиров.. сами нигеры говорят так: Теперь я понимаю, что такое расизм!

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