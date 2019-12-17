Возвращение Погба откладывается до 2020 года

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба случился рецидив, из-за чего он уже не вернется до Нового года.

Напомним, Погба почти не играл в этом сезоне из-за травмы лодыжки и последующего рецидива, однако в последнее время главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер неоднократно выражал уверенность, что Поль вернется еще в 2019 году.



К сожалению, этого так и не случится. 26-летний француз, на прошлой неделе отплясывавший на свадьбе своего брата, до сих пор не готов приступить к полноценным тренировкам, как планировалось.



"Помимо всего прочего, теперь он заболел. Он выбыл на два-три дня — скорее, на три — так что это ему не помогло. Из-за этого он был немного отброшен назад", — цитирует Сульшера The Telegraph.