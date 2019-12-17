Ходжсон попросил денег у владельцев "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон попросил владельцев клуба выделить ему деньги на зимние трансферы.

Сыграв с "Брайтоном" вничью 1:1 накануне вечером, "орлы" расположились на девятой позиции в Премьер-Лиге после 17 туров.



Тем не менее, лазарет "Пэлас" переполнен, и Ходжсон чувствует, что ему нужны новички на вторую половину сезона.



"Обычно мы не бываем активны в январе, но я пытаюсь уговорить американских владельцев, что в этом конкретном случае мы действительно нуждаемся в усилении".



"Я еще летом чувствовал, что нам нужно покупать, но тогда мы не смогли заполучить игроков, которые бы непременно усилили нашу команду. В этом отношении ничего не изменилось, и я хочу усилить те же позиции, что и раньше", — цитирует Ходжсона Sky Sports.



