Вейналдум пропустит полуфинал клубного Чемпионата Мира

"Ливерпуль" подтвердил, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум не сыграет в полуфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Монтеррея" в среду.

Несмотря на травму задней поверхности бедра, полученную против "Уотфорда" в минувшую субботу, Вейналдум все же отправился с командой Юргена Клоппа в Катар.



Вейналдум продолжает свою реабилитацию в Дохе, и Sky Sports утверждает, что против "Монтеррея" Клопп не будет рисковать 29-летним голландцем, который может вернуться к финалу, если "красные" туда попадут.



Добавим, что уже сегодня вечером второй состав "Ливерпуля" проведет четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы". Ожидается, что после этой игры на подмогу Клоппу в Катар отправятся Ки-Яна Хувер и Сепп Ван ден Берг.