Де Брюйне благословил Артету на переход в "Арсенал"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выразил свою поддержку Микелю Артете, который находится на пороге назначения главным тренером "Арсенала".

Согласно слухам, уже в ближайшие дни "канониры" могут заключить контракт до конца сезона с ассистентом Хосепа Гвардиолы.



По словам Де Брюйне, Артету очень ценят в "Сити", однако Кевин советует Микелю двигаться вперед и развивать свою тренерскую карьеру.



"Он прибыл сюда три года назад, и ему потребовалось немного времени, чтобы освоиться, потому что переход от игрока к тренеру бывает немного сложным".



"Прямо сейчас он очень хорошо чувствует себя в этой роли, но я полагаю, однажды он захочет стать главным тренером".



"Он очень нам помогает, но если ему предоставится возможность стать главным тренером, и он сам посчитает, что время для этого пришло, тогда, думаю, клубу нужно будет отпустить его".



"Если он этого не будет чувствовать, тогда это его решение, но если так, то зачем вообще начинать тренировать?"



"Ты должен делать ту работу, которую хочешь. Если ты хочешь расти, ты должен хвататься за возможности, которые тебе предоставляются", — цитирует Де Брюйне Daily Express.