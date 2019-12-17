Футбольная Лига может упразднить Кубок Лиги

Новый глава Футбольной Лиги Рик Пэрри намекнул, что Кубок Лиги как турнир, возможно, будет упразднен.

Во вторник вечером "Ливерпуль" проведет свой четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы", а спустя 24 часа сыграет на клубном Чемпионате Мира в Катаре с "Монтерреем".



Чтобы это оказалось возможно, главному тренеру "красных" Юргену Клоппу пришлось составить две отдельных команды — одну он оставил дома, а другую увез с собой в Доху.



Такого рода трюк с расписанием обернулся громким скандалом. Клопп нещадно критиковал футбольные власти за отсутствие должного отдыха у игроков — и был услышан.



Пэрри, прежде поработавший исполнительным директором "Ливерпуля", не уверен, что Футбольная Лига сможет сохранить Кубок Лиги в свете планов УЕФА ужесточить клубное расписание.



"Несомненно, это проблема, и мы помним о ней".



"Думаю, сейчас мы в своего рода уникальной ситуации с Кубком Лиги, потому что даже Франция упразднила свой Кубок Лиги".



"А с учетом создания третьего турнира УЕФА и возможных изменений регламента Лиги Чемпионов на горизонте — кто знает, какими они будут — мы, естественно, пристально и с большой тревогой наблюдаем, какое влияние могут оказать эти изменения", — цитирует Пэрри The Telegraph.