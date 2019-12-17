Лэмпард хочет, чтобы "Челси" купил голкипера
Место Кепы Аррисабалаги как первого номера "Челси" может оказаться под угрозой после того, как главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отдал указание своим скаутам найти еще одного голкипера.
В минувшую субботу "синие" потерпели свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, уступив дома "Борнмуту" со счетом 0:1, и теперь находятся на пороге выбывания из топ-4.
По информации Bleacher Report, Лэмпард крайне обеспокоен формой Кепы в последнее время. Самый дорогой голкипер мира статистически является одним их худший вратарей в этом сезоне Премьер-Лиги.
В 17 сыгранных за "Челси" матчах 25-летний испанец лишь трижды остался "сухим" и пропустил 25 мячей. По статистике почти каждый второй удар в створ ворот Кепы становится голом.
Помимо Аррисабалаги, Лэмпард располагает на последнем рубеже лишь 38-летним Вилли Кабальеро, однако тот сыграл в этом сезоне только два матча в Кубке Лиги и не может считаться серьезным конкурентом Кепы.
17.12.2019 09:00
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Да не пацаны, Кепа ни в чем не виноват. Обоссаные тупые пенсы с фапли.(с)
То что, у него самый низкий процент сейвов в АПЛ, тож похуй.
Не устаю ржать с этих долбаебов.
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Еще когда покупали Кепу уже были вопросы к нему, в частности по соотношению цена-качество
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А в чем проблема с Кепой?
Источник: http://fapl.ru/posts/75352/?c=1
эхехехехе
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ахахахаха
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