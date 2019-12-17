Лэмпард хочет, чтобы "Челси" купил голкипера

Фрэнк Лэмпард и Кепа Аррисабалага Место Кепы Аррисабалаги как первого номера "Челси" может оказаться под угрозой после того, как главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отдал указание своим скаутам найти еще одного голкипера.

В минувшую субботу "синие" потерпели свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, уступив дома "Борнмуту" со счетом 0:1, и теперь находятся на пороге выбывания из топ-4.

По информации Bleacher Report, Лэмпард крайне обеспокоен формой Кепы в последнее время. Самый дорогой голкипер мира статистически является одним их худший вратарей в этом сезоне Премьер-Лиги.

В 17 сыгранных за "Челси" матчах 25-летний испанец лишь трижды остался "сухим" и пропустил 25 мячей. По статистике почти каждый второй удар в створ ворот Кепы становится голом.

Помимо Аррисабалаги, Лэмпард располагает на последнем рубеже лишь 38-летним Вилли Кабальеро, однако тот сыграл в этом сезоне только два матча в Кубке Лиги и не может считаться серьезным конкурентом Кепы.


Метки Аррисабалага, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 372

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 17.12.2019 09:17 # mikkiynwa
    Да не пацаны, Кепа ни в чем не виноват. Обоссаные тупые пенсы с фапли.(с)


    То что, у него самый низкий процент сейвов в АПЛ, тож похуй.

    Не устаю ржать с этих долбаебов.

    (ответить)

  2. masta 17.12.2019 09:12 # masta
    Еще когда покупали Кепу уже были вопросы к нему, в частности по соотношению цена-качество

    (ответить)

  3. hammersmith 17.12.2019 09:07 # hammersmith
    А в чем проблема с Кепой?


    Источник: http://fapl.ru/posts/75352/?c=1

    эхехехехе

    (ответить)

  4. only--liverpool 17.12.2019 09:03 # only--liverpool
    ахахахаха

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: