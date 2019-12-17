"Вест Хэм" вернет Мойеса в случае увольнения Пеллегрини

"Вест Хэм" вернет Дэвида Мойеса в случае расставания со своим главным тренером Мануэлем Пеллегрини в ближайшее время.

По информации The Independent, из-за удручающих результатов "молотобойцы" находились в поисках потенциальной замены для Пеллегрини несколько недель.



К точке кипения "Вест Хэм" приблизился в минувший уикенд. Клуб был готов уволить Пеллегрини и заключить контракт с Мойесом до конца сезона в случае поражения от "Саутгемптона", но как раз этот матч Мануэль выиграл.



Таким образом, Пеллегрини не встретит Рождество безработным, однако полученная им передышка — временная. "Молотобойцы" находятся всего в четырех очках от зоны вылета Премьер-Лиги, и такая ситуация не устраивает руководство.



Если Мануэль не обеспечит прорыв в результатах в обозримом будущем, "Вест Хэм" вернется к варианту с возвращением Мойеса, который успел поработать в лондонском клубе в сезоне 2017/18, подхватив кризисную команду и решив задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге за два тура до финиша.