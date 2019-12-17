"Эвертон" дистанцировлся от слухов насчет Анчелотти

"Эвертон" выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что пока не предлагал контракт никому из кандидатов на должность главного тренера.

В понедельник вечером издание Sky Sports сообщило, что "ириски" достигли принципиальной договоренности с Карло Анчелотти, который на прошлой неделе был уволен из "Наполи".



"Ириски" не могли проигнорировать столь громкую новость от столь авторитетного издания и дали понять, что опубликованная информация является преждевременной, как минимум.



"На протяжении 11 дней, что прошли с момента нашего расставания с Марку Силвой, руководство упорно работало над поисками нового постоянного тренера, проведя встречи с рядом кандидатов".



"Мы можем подтвердить, что пока никому из кандидатов не был предложен контракт, и никто из кандидатов не отстранился от процесса".



"И хотя клуб хочет назначить нового постоянного тренера как можно скорее, наш единственный по-настоящему важный долг состоит в том, чтобы сделать правильный выбор".



"Пока этот процесс продолжается, Данкан Фергюсон останется временно исполняющим обязанности главного тренера и будет руководить командой в четвертьфинальном матче Кубка Лиги против "Лестера" в среду вечером", — сообщает "Эвертон".