Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре

"Ливерпуль" пользуется осечкой "Лестера" и делает свой отрыв во главе таблицы двузначным, "Челси" продлевает свою неудачную серию, а "Манчестер Сити" громит на выезде "Арсенал". Это лишь некоторые события, свидетелями которых мы стали в 17-м туре Премьер-Лиги.





"Уотфорд" не наказал "Ливерпуль"



Содержание первой игры "Уотфорда" под руководством Найджела Пирсона может вдохновлять. "Шершни" играли на поле лидера чемпионата и создали достаточно моментов для того, чтобы хоть раз огорчить "Ливерпуль". Команда хочет и может играть, но она не в состоянии забивать голы.



Пирсону нужно как-то решить эту проблему, иначе скоро запал футболистов, показанный в Ливерпуле, иссякнет. "Уотфорд" забил всего девять голов — худший показатель не только Премьер-Лиги, но и всех пяти ведущих чемпионатов. Решить вопрос реализации шансов тренеру особенно сложно, но, к счастью для Пирсона, 1 января "Уотфорд" получит новое лицо — талантливого бразильца Жуана Педро. С такими промахами, как у Исмаилы Сарра в субботу, тянуть Пирсон не станет — новичок может дебютировать уже в новогодний день против "Вулверхэмптона".



"Норвич" остановил "Лестер"



Понять "канареек" сложно. На уровне Чемпионшипа "Норвич" никогда не выглядел наиболее собранной и организованной командой, но сумел выиграть турнир, пропустив под 60 мячей. В Премьер-Лиге "канарейки" часто выглядят безнадежно, но удивляют именно тогда, когда от них этого не ждут.



Гордостью "Норвича" стала победа 3:2 над "Манчестер Сити" в первые недели чемпионата. Почти все, что происходило после, хотелось забыть. Но в субботу в Лестере подопечные Фарке подарили еще один сюрприз, который не слишком уступает победе над чемпионами. Победная серия "Лестера" из восьми матчей прервалась в домашней игре с аутсайдером, которому не пришлось для этого закрываться у своих ворот. Гости дали "лисам" решительной бой и огорчили как команду целиком, так и Джейми Варди лично. Голевая серия лучшего бомбардира чемпионата тоже прервалась. Гол после его удара головой все-таки записали на вратаря "Норвича" Тима Крула — и было это так же справедливо, как и итог встречи.



"Борнмут" снова сильнее "Челси"



Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла четвертый из пяти последних матчей в чемпионате. Усталость "синих" отчасти стоит им результатов, но ни усталость, ни кадровые потери не помешали "Борнмуту" добиться наиболее неожиданной победы тура. "Вишенки" были на грани своей худшей серии с 1994 года: никогда после они не проигрывали шесть кряду матчей в чемпионате.



Эдди Хау не мог рассчитывать сразу на девятерых футболистов. В их числе — Каллум Уилсон, Харри Уилсон, Натан Аке и Стив Кук. "Борнмут" лишился лучших исполнителей в передней и в задней линиях одновременно. Но Хау нашел выход из ситуации. Он все-таки изменил своей традиционной схеме 4-4-2 и предпочел использовать в центре поля дополнительного опорника. Опытный Дэн Гослинг получил первый старт в сезоне, и вместе с Биллингом и Лермой они помешали "Челси" установить контроль над игрой.



Бонусом от сработавшего по сути плана стал победный мяч Гослинга, забитый на 84-й минуте встречи. "Борнмут" в третий раз после своего выхода в Премьер-Лигу победил на "Стэмфор Бридж". Но этот результат, при нынешних обстоятельствах, ощущался даже более значимым, чем знаменитые разгромы "Челси" 0:3 и 0:4 в двух предыдущих сезонах.



Пеллегрини остается



Переломный момент "Саутгемптона", казалось, уже случился. В конце ноября команда сыграла вничью на поле "Арсенала", после чего в двух домашних встречах обыграла конкурентов на дне таблицы — "Уотфорд" и "Норвич". Это были первые победы "святых" на своем поле в чемпионате. Ральф Хазенхюттль перестроил игру в полузащите, а форма Данни Ингса в атаке в итоге подзарядила энергией всю команду.



Возможность в третий раз подряд обыграть дома конкурента была у "Саутгемптона" в субботу. "Вест Хэм" приехал на "Сент-Мэри" после двух подряд поражений. Злые языки твердили о том, что еще одна неудача может отправить в отставку Мануэля Пеллегрини. Но в критический момент "молотобойцы" добились победы. Сколько бы ни было у них глобальных проблем, но возвращение после травмы Мичейла Антонио дало команде надежду несколько недель назад. На этот раз Пеллегрини выбрал идеальный вариант и сыграл в 4-4-2 с Антонио и Себастьяном Алле на острие. Действия Мичейла после вертикальных передач сеяли хаос в обороне "святых", и эта игра также пришлась по духу Алле. Француз забил свой первый мяч с середины октября, "Вест Хэм" одержал ключевую победу, а Пеллегрини сохранил работу.



"Саутгемптон", возможно, нуждается в еще одном "переломном моменте". Выступление команды Хазенхюттля в субботу было очень слабым.



"Эвертон" снова в порядке



"Ириски" продолжают (по идее) поиск нового менеджера, а Данкан Фергюсон продолжает с успехом руководить командой. В воскресенье временный босс "Эвертона" приехал в гости к Оле Гуннару Сульшеру, который лучше всех знает, как хорошее впечатление в роли временщика позволяет получить работу на постоянной основе.



Фергюсон делает все возможное. После победы над "Челси" его команда сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед". Возможно, "Эвертону" немного повезло с автоголом Виктора Линделефа, но также немного не повезло с пропущенным мячом от Мейсона Гринвуда. Они здорово играли без мяча, не давали "Юнайтед" пространства и, в отличие от "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", добились результата. Пару недель назад ничья на "Олд Траффорд" не выглядела бы достижением, но сейчас Биг Данк и "Эвертон" точно записывают ее себе в актив.



Замена уже вышедшего на замену Мойзе Кина — жесткий ход от Фергюсона, который при этом вписывается в историю отношений клуба и итальянского форварда. Мойзе никогда не был желанным на "Гудисон Парк", оказался тут благодаря связям агента и, судя по всему, не сделал пока ничего хорошего. Может, Биг Данк и не хотел его задеть намеренно, но он точно не переживал о чувствах этого конкретного исполнителя.



"Тоттенхэм" близок к первой четверке



Когда Жозе Моуриньо возглавил "шпор" менее месяца назад, лондонцы отставали от четвертой позиции на 12 очков. После этого тура отставание сократилось до трех. Конечно, несколько поражений "Челси" сыграли в этом ключевую роль, но "Тоттенхэм" и сам выдал серию, которой у него не было с прошлого года. Четыре победы из пяти возможных, а что самое важное — два выездных успеха.



Последний — на поле "Вулверхэмптона" — не обошелся без удачи. Если первые встречи Моуриньо показали атакующий и инициативный "Тоттенхэм", то поединок на "Молинью" стал первым примером игры вторым номером. Был ли это выбор? Соперник, не знавший поражений 11 матчей, доминировал в центре поля, а напор Адама Траоре регулярно создавал проблемы обороне гостей. Но лондонцы были эффективны при своих переходах в атаку. Эффективны настолько, что в концовке даже вырвали победу там, где наверняка были готовы согласиться на ничью.



Моуриньо назвал "волков" претендентом на место в первой четверке, но сейчас шанс открывается перед его командой. В следующем туре "Тоттенхэм" принимает "Челси", и победа позволит "шпорам" выйти на желанную позицию с большим опережением графика.



"Манчестер Сити" не заметил "Арсенал"



Наиболее показательным моментом центральной игры тура стала замена Месута Озила. Немца было легко (и правильно) критиковать за то, как он покидал поле "Эмирейтс", но его неспешная прогулка говорила о главном. Месут даже не хотел притворяться, будто у его партнеров есть какие-то шансы совершить камбэк в игре с "Манчестер Сити".



Всем известно, что "горожане" на голову сильнее "Арсенала", но эта победа была слишком простой. Мастер-класс от Кевина Де Брюйне снял все вопросы еще до перерыва, а второй тайм превратился в формальность. Судя по всему, в "Арсенале" посчитали, что решение их проблем было рядом — на скамейке "Сити", но никто наверняка не знает, что из себя представляет Микель Артета как самостоятельный. Впрочем, хуже, чем в это воскресенье, у него вряд ли получится.



Иван Громиков специально для FAPL.ru