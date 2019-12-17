"Эвертон" договорился с Карло Анчелотти

Карло Анчелотти Карло Анчелотти дал принципиальное согласие занять пост главного тренера "Эвертона".

"Ириски" находились в контакте с Анчелотти с момента увольнения того из "Наполи" на прошлой неделе — неаполитанцы избавились от Карло сразу, как тот вывел их в плей-офф Лиги Чемпионов.

Анчелотти с самого начала был заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу, где ранее он на протяжении двух сезонов с успехом тренировал "Челси". Переговоры Карло с "ирисками" ускорились после того, как стало понятно, что "Арсенал", тоже находящийся без главного тренера, остановил свой выбор на Микеле Артете.

Как сообщает Sky Sports, в понедельник Анчелотти прибыл в Ливерпуль, после чего встретился с хозяином "Эвертона" Фархадом Мошири. Стороны уже достигли принципиального соглашения, и теперь остается уладить детали.

О назначении 60-летнего итальянца, также тренировавшего "Ювентус", "Милан", ПСЖ, "Реал" и "Баварию", может быть объявлено до четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Лестера" в среду.

Добавим, что в данный момент "ириски" находятся в трех очках от зоны вылета Премьер-Лиги, а в субботу принимают у себя упомянутый выше "Арсенал", который может приехать на "Гудисон Парк" тоже с новым рулевым.


Метки Анчелотти, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 755

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  1. mancunia-planet 17.12.2019 00:46 # mancunia-planet
    Столько увольнений уже, и это ещё не всё

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  2. lahmatyj 17.12.2019 00:46 # lahmatyj
    Хехе, если срастется, то будут ириски поебывать колбасу в дерби без напряга, дед умеет.

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  3. brown-ale 17.12.2019 00:10 # brown-ale
    Что дальше?! Симеоне возглавит Бернли?!

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  4. reams 17.12.2019 00:08 # reams
    лучше б пост Арсигноля занял блеать!

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  5. makeewadim 17.12.2019 00:08 # makeewadim
    типо ответ Леви?!

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