"Эвертон" договорился с Карло Анчелотти

Карло Анчелотти дал принципиальное согласие занять пост главного тренера "Эвертона".

"Ириски" находились в контакте с Анчелотти с момента увольнения того из "Наполи" на прошлой неделе — неаполитанцы избавились от Карло сразу, как тот вывел их в плей-офф Лиги Чемпионов.



Анчелотти с самого начала был заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу, где ранее он на протяжении двух сезонов с успехом тренировал "Челси". Переговоры Карло с "ирисками" ускорились после того, как стало понятно, что "Арсенал", тоже находящийся без главного тренера, остановил свой выбор на Микеле Артете.



Как сообщает Sky Sports, в понедельник Анчелотти прибыл в Ливерпуль, после чего встретился с хозяином "Эвертона" Фархадом Мошири. Стороны уже достигли принципиального соглашения, и теперь остается уладить детали.



О назначении 60-летнего итальянца, также тренировавшего "Ювентус", "Милан", ПСЖ, "Реал" и "Баварию", может быть объявлено до четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Лестера" в среду.



Добавим, что в данный момент "ириски" находятся в трех очках от зоны вылета Премьер-Лиги, а в субботу принимают у себя упомянутый выше "Арсенал", который может приехать на "Гудисон Парк" тоже с новым рулевым.