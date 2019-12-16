Болельщики признали Ван Дейка лучшим игроком 2019 года

Виргил Ван Дейк Ассоциация футбольных болельщиков (Football Supporters' Association) назвала защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка лучшим игроком уходящего 2019 года.

Как сообщает Evening Standard, в голосовании FSA приняли участие более 340 тысяч фанатов, и на первое место они поставили Ван Дейка, который в прошлом сезоне выиграл с "красными" Лигу Чемпионов, а в этом уверенно лидирует в Премьер-Лиге.

Главным конкурентом Виргила в борьбе за эту награду стал вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. В качестве оставшихся номинантов значились Садио Мане из "Ливерпуля", Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", Джейми Варди из "Лестера" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".

Добавим, что Ван Дейк стал уже четвертым игроком "Ливерпуля", взявшим эту награду, за последние семь лет. Прежде фанаты также отдавали свои симпатии Мохамеду Салаху, Филиппе Коутиньо и Луису Суаресу.


Метки FSA, Ван Дейк, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 23:50

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