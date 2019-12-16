Болельщики признали Ван Дейка лучшим игроком 2019 года

Ассоциация футбольных болельщиков (Football Supporters' Association) назвала защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка лучшим игроком уходящего 2019 года.

Как сообщает Evening Standard, в голосовании FSA приняли участие более 340 тысяч фанатов, и на первое место они поставили Ван Дейка, который в прошлом сезоне выиграл с "красными" Лигу Чемпионов, а в этом уверенно лидирует в Премьер-Лиге.



Главным конкурентом Виргила в борьбе за эту награду стал вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. В качестве оставшихся номинантов значились Садио Мане из "Ливерпуля", Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", Джейми Варди из "Лестера" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".



Добавим, что Ван Дейк стал уже четвертым игроком "Ливерпуля", взявшим эту награду, за последние семь лет. Прежде фанаты также отдавали свои симпатии Мохамеду Салаху, Филиппе Коутиньо и Луису Суаресу.