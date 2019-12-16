Артета готовится к собеседованию с Кроенке

В ближайшие пару дней Микель Артета пройдет решающее собеседование с сыном совладельца "Арсенала" Джошем Кроенке, после чего станет ясно, возглавит ли испанский специалист "канониров".

Как сообщает The Telegraph, "Манчестер Сити" позволит Артете покинуть должность ассистента Хосепа Гвардиолы, если Микель этого пожелает.



Вместе с тем в "Сити" удивлены поведением своих коллег из "Арсенала" — накануне два клуба играли друг с другом на "Эмирейтс", однако на тот момент "канониры" не стали обозначать своего интереса к Артете.



Вместо этого два директора "Арсенала" в лице Виная Венкатешама и Гусса Фахми отправились в Манчестер, покинув жилище Артеты только во втором часу ночи.



По информации издания, это была уже вторая встреча Микеля с высшим руководством лондонского клуба. Ранее на прошлой неделе Артета беседовал и со спортивным директором "канониров" Раулем Санллехи.



Уже сегодня или завтра судьба Артеты должна окончательно проясниться, потому что Микелю предстоит встреча с Джошем Кроенке, который управляет клубом от лица своего отца Стэна.