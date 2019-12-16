"Интер" готов приютить Неманью Матича

"Интер" готов приютить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича.

Напомним, минувшим летом "Интер" арендовал у "красных дьяволов" Алексиса Санчеса, а также приобрел Ромелу Лукаку. Теперь главный тренер итальянского клуба Антонио Конте собирается совершить еще один рейд на "Юнайтед".



По информации The Telegraph, целью Конте стал опытнейший Матич, который из-за собственных проблем со здоровьем и недоверия со стороны наставника "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера почти не играет в этом сезоне.



В последние недели Сульшер предпочитает доверять в центре поля Фреду и Скотту Мактоминею, вдобавок на пороге возвращения в строй находится Поль Погба, что не сулит Неманье ничего хорошего.



Действующий контракт Матича истекает через 18 месяцев, и ожидается, что "Юнайтед" будет готов рассмотреть предложения по 31-летнему сербу в январе.



Добавим, что в свое время Конте выиграл Премьер-Лигу с "Челси", в составе которого был как раз Матич. После того чемпионского сезона 2016/17 "синие" позволили Неманье воссоединиться с Жозе Моуриньо в "Юнайтед".