"Интер" готов приютить Неманью Матича

Неманья Матич "Интер" готов приютить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича.

Напомним, минувшим летом "Интер" арендовал у "красных дьяволов" Алексиса Санчеса, а также приобрел Ромелу Лукаку. Теперь главный тренер итальянского клуба Антонио Конте собирается совершить еще один рейд на "Юнайтед".

По информации The Telegraph, целью Конте стал опытнейший Матич, который из-за собственных проблем со здоровьем и недоверия со стороны наставника "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера почти не играет в этом сезоне.

В последние недели Сульшер предпочитает доверять в центре поля Фреду и Скотту Мактоминею, вдобавок на пороге возвращения в строй находится Поль Погба, что не сулит Неманье ничего хорошего.

Действующий контракт Матича истекает через 18 месяцев, и ожидается, что "Юнайтед" будет готов рассмотреть предложения по 31-летнему сербу в январе.

Добавим, что в свое время Конте выиграл Премьер-Лигу с "Челси", в составе которого был как раз Матич. После того чемпионского сезона 2016/17 "синие" позволили Неманье воссоединиться с Жозе Моуриньо в "Юнайтед".


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 22:00

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  1. wolfsmensch 16.12.2019 22:14 # wolfsmensch
    еще бы Лингарда куда-нибудь спихнуть

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  2. makeewadim 16.12.2019 22:06 # makeewadim
    млс по итальянски

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  3. tigerpool 16.12.2019 22:01 # tigerpool
    Интер какими-то фарм клубом мю стал

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