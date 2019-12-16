Сане приступил к занятиям на тренировочном поле

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане сделал большой шаг на пути к возвращению в строй, проведя свое первое после травмы занятие на тренировочном поле.

Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда он получил серьезное повреждение колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".

Несколько месяцев Лерой просто ждал, пока его колено заживет после операции, после чего приступил к занятиям в тренажерном зале.

А в понедельник 23-летний игрок сборной Германии, наконец, примерил бутсы и вышел на тренировочном поле, о чем сообщил своим подписчикам в инстаграме.

Таким образом, Сане сохраняет прекрасные шансы еще сыграть в этом сезоне и даже заслужить место в заявке своей национальной команды на Евро-2020. Сказать того же о контрактной ситуации Лероя нельзя — вингер неуклонно приближается к своим заключительным 12 месяцам по действующему соглашению.


Метки Манчестер Сити, Сане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 21:00

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  1. bes-ter 16.12.2019 21:13 # bes-ter
    Шикарно устроились гансы. Подождет пока вылечится получая тыщи от Сити и заберут к себе

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