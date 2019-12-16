Клопп предвкушает выезд к "Атлетико"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Состоявшаяся в понедельник жеребьевка определила в соперники "красным" по 1/8 финала "Атлетико". 18 февраля команды сыграют в Мадриде, а 11 марта — на "Энфилде".



Клопп ожидает, что выезд в Мадрид будет тяжелым, но одновременно Юрген будет рад вернуться на стадион, где в прошлом сезоне его команда выиграла финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".



"Это интересный жребий. Вообще-то, до жеребьевки я думал, что нам попадется один из двух мадридских клубов — так оно и вышло".



"Мадрид — это место, с которым у нас связаны исключительно замечательные воспоминания, у всех нас, так что это замечательно. Но на сей раз мы сыграем с "Атлетико", для которого этот стадион является домом".



"Это тяжелый жребий, но если вы посмотрите на остальные пары, то можно насчитать четыре-пять финалов уже в 1/8 финала".



"Это хороший жребий и сложный матч, как и должно быть. Как мы говорим и думаем в большинстве ситуаций, мне не кажется, что сейчас мистер Симеоне бегает по своей гостиной и радуется, что ему попался "Ливерпуль".



"Это будет тяжелый матч между двумя командами, которые привыкли играть в высоком темпе. У нас разные стили и слегка разная организация, но, конечно, обе команды готовы сыграть в высоком темпе, и от этого будет весьма тяжело обеим".



"Будет ли особенным наше возвращение на "Ванда Метрополитано"? Думаю, да, давайте посмотрим. Думаю, в финале у нас была домашняя раздевалка. Возможно нам стоит попросить снова эту раздевалку! Это было по-настоящему славно: везде развешаны эмблемы "Ливерпуля", но я думаю, они от них избавились".



"Это великолепно. Что я могу сказать? Я провел один из лучших вечеров в своей жизни на этом стадионе, но на сей раз нам в первую очередь нужно будет потрудиться изо всех сил".



"Затем они приедут на "Энфилд", и это тож очень славное место", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".