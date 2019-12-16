Клопп предвкушает выезд к "Атлетико"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Состоявшаяся в понедельник жеребьевка определила в соперники "красным" по 1/8 финала "Атлетико". 18 февраля команды сыграют в Мадриде, а 11 марта — на "Энфилде".

Клопп ожидает, что выезд в Мадрид будет тяжелым, но одновременно Юрген будет рад вернуться на стадион, где в прошлом сезоне его команда выиграла финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

"Это интересный жребий. Вообще-то, до жеребьевки я думал, что нам попадется один из двух мадридских клубов — так оно и вышло".

"Мадрид — это место, с которым у нас связаны исключительно замечательные воспоминания, у всех нас, так что это замечательно. Но на сей раз мы сыграем с "Атлетико", для которого этот стадион является домом".

"Это тяжелый жребий, но если вы посмотрите на остальные пары, то можно насчитать четыре-пять финалов уже в 1/8 финала".

"Это хороший жребий и сложный матч, как и должно быть. Как мы говорим и думаем в большинстве ситуаций, мне не кажется, что сейчас мистер Симеоне бегает по своей гостиной и радуется, что ему попался "Ливерпуль".

"Это будет тяжелый матч между двумя командами, которые привыкли играть в высоком темпе. У нас разные стили и слегка разная организация, но, конечно, обе команды готовы сыграть в высоком темпе, и от этого будет весьма тяжело обеим".

"Будет ли особенным наше возвращение на "Ванда Метрополитано"? Думаю, да, давайте посмотрим. Думаю, в финале у нас была домашняя раздевалка. Возможно нам стоит попросить снова эту раздевалку! Это было по-настоящему славно: везде развешаны эмблемы "Ливерпуля", но я думаю, они от них избавились".

"Это великолепно. Что я могу сказать? Я провел один из лучших вечеров в своей жизни на этом стадионе, но на сей раз нам в первую очередь нужно будет потрудиться изо всех сил".

"Затем они приедут на "Энфилд", и это тож очень славное место", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Атлетико, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 826

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 16.12.2019 20:49 # pistolero-lfc
    Возможно нам стоит попросить снова эту раздевалку!

    Апхахаххахппх

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  2. chr1s8rown 16.12.2019 20:15 # chr1s8rown
    С автобусами надо сыграть автобусом
    Как раз миномино идеально под 4-5-1

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  3. blackdreamer 16.12.2019 20:10 # blackdreamer
    0-0 в мадриде
    2-0 дома
    мане , ляказет

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  4. iskander8sg 16.12.2019 20:04 # iskander8sg
    Самый сложный соперник. Ни у одной команды в 1/8 нет стол сильной организованости и дисциплины как у матрасников. Матч будет мега тяжёлым.

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  5. ganinilyha 16.12.2019 20:00 # ganinilyha
    Клопп предвкушает ротирование

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