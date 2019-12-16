"Арсенал" обратился к "Сити" насчет Артеты

Микель Артета "Арсенал" установил официальный контакт со своими коллегами из "Манчестер Сити" насчет ассистента "горожан" Микеля Артеты.

Минувшей ночью два директора "Арсенала" были замечены покидающими дом Артеты в Манчестере. Пресса уверена, что "канониры" остановили свой выбор на Микеле как на наиболее предпочтительном кандидате на должность главного тренера.

А сейчас Sky Sports сообщает, что лондонский клуб сделал следующий шаг, обратившись к "Сити" насчет Артеты. "Арсенал" надеется заключить со своим бывшим полузащитником контракт до конца сезона.

Несмотря на то, что у Артеты нет опыта самостоятельной тренерской работы, Микель прекрасно знаком с Премьер-Лигой и "Арсеналом" и вот уже третий год трудится помощником Хосепа Гвардиолы на "Этихад".


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 19:00

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  1. flamic 16.12.2019 19:13 # flamic
    RIP asnl

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  2. lomka 16.12.2019 19:10 # lomka
    Стремный клуб для начала карьеры, можно обосраться.

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  3. mancunia-planet 16.12.2019 19:02 # mancunia-planet
    Уж точно лучше Юнгберга!

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