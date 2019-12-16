"Эвертон" продолжает переговоры с Анчелотти

В понедельник "Эвертон" продолжил переговоры с бывшим главным тренером "Наполи" Карло Анчелотти.

Несмотря на то, что Данкан Фергюсон с лучшей стороны проявил себя в двух матчах, которые он провел в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, "ириски" не сворачивают поиски нового рулевого.



Как сообщает The Guardian, в понедельник мерсисайдский клуб продолжил общение с Анчелотти. Диалог получился позитивным, и стороны согласились вскоре еще раз сесть за стол переговоров.



Утверждается, что Анчелотти открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где он тренировал "Челси" с 2009 по 2011 год. В данный момент вакантной остается и позиция главного тренера "Арсенала", однако "канониры" склоняются к Микелю Артете, и это должно сыграть на руку "ирискам" в стремлении заманить Карло на "Гудисон Парк".