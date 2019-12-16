Эллардайс: "Я бы сделал "Арсенал" лучше уже завтра"

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что уже завтра улучшил бы игру "Арсенала", если бы получил эту работу.

Домашнее поражение 0:3 от "Манчестер Сити" в воскресенье означает, что "канониры" выиграли лишь один из 12 последних матчей во всех соревнованиях.



Наибольшую печаль у фанатов "Арсенала" вызывает игра их команды в обороне, и у Большого Сэм есть рецепт.



"В данный момент "Арсенал" не похож сам на себя. Им нужно восстановить связи внутри команды, кто-нибудь должен навести порядок в раздевалке. Я бы мог прийти и поработать с защитой "Арсенала", сделав их лучше уже завтра. Без проблем".



"Я делал это везде, где бывал — в "Ньюкасле", "Блэкберне", "Болтоне", "Вест Хэме", "Кристал Пэлас", "Эвертоне". Везде".



"Чего ты не можешь сделать, так это заставить нападение играть значительно лучше. Тебе остается надеяться, что в этой линии у тебя будут хорошие игроки, и у "Арсенала" они есть", — сообщил Эллардайс talkSPORT.