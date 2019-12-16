Эллардайс: "Я бы сделал "Арсенал" лучше уже завтра"
Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что уже завтра улучшил бы игру "Арсенала", если бы получил эту работу.
Домашнее поражение 0:3 от "Манчестер Сити" в воскресенье означает, что "канониры" выиграли лишь один из 12 последних матчей во всех соревнованиях.
Наибольшую печаль у фанатов "Арсенала" вызывает игра их команды в обороне, и у Большого Сэм есть рецепт.
"В данный момент "Арсенал" не похож сам на себя. Им нужно восстановить связи внутри команды, кто-нибудь должен навести порядок в раздевалке. Я бы мог прийти и поработать с защитой "Арсенала", сделав их лучше уже завтра. Без проблем".
"Я делал это везде, где бывал — в "Ньюкасле", "Блэкберне", "Болтоне", "Вест Хэме", "Кристал Пэлас", "Эвертоне". Везде".
"Чего ты не можешь сделать, так это заставить нападение играть значительно лучше. Тебе остается надеяться, что в этой линии у тебя будут хорошие игроки, и у "Арсенала" они есть", — сообщил Эллардайс talkSPORT.
16.12.2019 17:00
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Последние комментарии:
О да, этот старый шарлатан точно выкинет гейклуб в чемпионшип.
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Ну да, сделает лучше уже завтра. Я лично не сомневаюсь. Но достаточно ли этого будет? Мы хотим намного лучше, гораздо лучше. Просто лучше тут не поможет.
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Я делал это везде, где бывал — в "Ньюкасле", "Блэкберне", "Болтоне", "Вест Хэме", "Кристал Пэлас", "Эвертоне".... арсенал
Одни топарики
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выгнал бы всех гомиков и всё)
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на Пепе остается только надеятся.
По поводу варианта Сэма думал еще недели 3 назад. Да ладно?
Можно подумать, что это шутка или неуважение.
Уже скорее это реальность
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Я даже верю Сэму
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Норм варик. Хоть яйца вырастут у пары человек.
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