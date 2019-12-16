Эллардайс: "Я бы сделал "Арсенал" лучше уже завтра"

Сэм Эллардайс Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что уже завтра улучшил бы игру "Арсенала", если бы получил эту работу.

Домашнее поражение 0:3 от "Манчестер Сити" в воскресенье означает, что "канониры" выиграли лишь один из 12 последних матчей во всех соревнованиях.

Наибольшую печаль у фанатов "Арсенала" вызывает игра их команды в обороне, и у Большого Сэм есть рецепт.

"В данный момент "Арсенал" не похож сам на себя. Им нужно восстановить связи внутри команды, кто-нибудь должен навести порядок в раздевалке. Я бы мог прийти и поработать с защитой "Арсенала", сделав их лучше уже завтра. Без проблем".

"Я делал это везде, где бывал — в "Ньюкасле", "Блэкберне", "Болтоне", "Вест Хэме", "Кристал Пэлас", "Эвертоне". Везде".

"Чего ты не можешь сделать, так это заставить нападение играть значительно лучше. Тебе остается надеяться, что в этой линии у тебя будут хорошие игроки, и у "Арсенала" они есть", — сообщил Эллардайс talkSPORT.


Метки Арсенал, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 16.12.2019 17:24 # chelsea88
    О да, этот старый шарлатан точно выкинет гейклуб в чемпионшип.

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  2. redwhitegun 16.12.2019 17:19 # redwhitegun
    Ну да, сделает лучше уже завтра. Я лично не сомневаюсь. Но достаточно ли этого будет? Мы хотим намного лучше, гораздо лучше. Просто лучше тут не поможет.

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  3. tigerpool 16.12.2019 17:17 # tigerpool
    Я делал это везде, где бывал — в "Ньюкасле", "Блэкберне", "Болтоне", "Вест Хэме", "Кристал Пэлас", "Эвертоне".... арсенал


    Одни топарики

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  4. scauzer11 16.12.2019 17:15 # scauzer11
    выгнал бы всех гомиков и всё)

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  5. dallaslp 16.12.2019 17:13 # dallaslp
    на Пепе остается только надеятся.
    По поводу варианта Сэма думал еще недели 3 назад. Да ладно?
    Можно подумать, что это шутка или неуважение.
    Уже скорее это реальность

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  6. barmaglotik 16.12.2019 17:08 # barmaglotik
    Я даже верю Сэму

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  7. flamic 16.12.2019 17:03 # flamic
    Норм варик. Хоть яйца вырастут у пары человек.

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