"Юнайтед" отпустит Эшли Янга в конце сезона

Защитник Эшли Янг ожидает, что "Манчестер Юнайтед" попрощается с ним по окончании этого сезона.

Действующий контракт Янга истекает следующим летом, и Эшли не ожидает, что "красные дьяволы" пригласят его к столу переговоров для продления сотрудничества.



Как сообщает Evening Standard, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже не испытывает особой потребности в 34-летнем англичанине, который защищает цвета клуба с "Олд Траффорд" с 2011 года.



Слева в обороне Сульшер обладает не только Люком Шоу, но и стремительно прогрессирующим Брандоном Уильямсом, тогда как справа, где тоже мог бы сыграть Янг, у Оле Гуннара есть Аарон Ван-Биссака и Диогу Далот.



Поскольку в конце сезона Янг станет свободным агентом, Эшли может уже в январе начать переговоры с зарубежными клубами, если такой вариант ему, конечно, интересен.