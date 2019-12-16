"Юнайтед" отпустит Эшли Янга в конце сезона

Эшли Янг Защитник Эшли Янг ожидает, что "Манчестер Юнайтед" попрощается с ним по окончании этого сезона.

Действующий контракт Янга истекает следующим летом, и Эшли не ожидает, что "красные дьяволы" пригласят его к столу переговоров для продления сотрудничества.

Как сообщает Evening Standard, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже не испытывает особой потребности в 34-летнем англичанине, который защищает цвета клуба с "Олд Траффорд" с 2011 года.

Слева в обороне Сульшер обладает не только Люком Шоу, но и стремительно прогрессирующим Брандоном Уильямсом, тогда как справа, где тоже мог бы сыграть Янг, у Оле Гуннара есть Аарон Ван-Биссака и Диогу Далот.

Поскольку в конце сезона Янг станет свободным агентом, Эшли может уже в январе начать переговоры с зарубежными клубами, если такой вариант ему, конечно, интересен.


Метки Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 16:00

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  1. udaff 16.12.2019 17:30 # udaff
    Давно пора, конечно. Но спасибо за всё. Было в его карьере и много светлых моментов.

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  2. pistolero-lfc 16.12.2019 16:56 # pistolero-lfc
    таких игроков больше не выпускают. Человек всегда играет за эмблему на груди, а не имя на спине. будет его не хватать.

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  3. sayanara 16.12.2019 16:42 # sayanara
    Отпустите дайвера уже в бассейн куда-нибудь

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  4. metkii 16.12.2019 16:41 # metkii
    С плантации отпускают горелого, отпахал свое

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  5. elprimer 16.12.2019 16:37 # elprimer
    Не реализовал свой футбольный потенциал. янгу, стоит попробовать себя в орнитологии.

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  6. mancunia-planet 16.12.2019 16:33 # mancunia-planet
    Янга, Рохо и Джонса пора уже отпустить. Шоу слева не особо хорош, и вряд ли станет сильнее, если только толстее. А Уильямс щенок. Поэтому левый фланг обороны требует укрепления, но не сказать, что там всё ужасно. Мата старый уже, и тоже пора думать о замене.

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  7. smokekush 16.12.2019 16:17 # smokekush
    Легенда!!!

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  8. quavo 16.12.2019 16:02 # quavo
    янг в омерике может еще попылить

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