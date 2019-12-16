"Юнайтед" отпустит Эшли Янга в конце сезона
Защитник Эшли Янг ожидает, что "Манчестер Юнайтед" попрощается с ним по окончании этого сезона.
Действующий контракт Янга истекает следующим летом, и Эшли не ожидает, что "красные дьяволы" пригласят его к столу переговоров для продления сотрудничества.
Как сообщает Evening Standard, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже не испытывает особой потребности в 34-летнем англичанине, который защищает цвета клуба с "Олд Траффорд" с 2011 года.
Слева в обороне Сульшер обладает не только Люком Шоу, но и стремительно прогрессирующим Брандоном Уильямсом, тогда как справа, где тоже мог бы сыграть Янг, у Оле Гуннара есть Аарон Ван-Биссака и Диогу Далот.
Поскольку в конце сезона Янг станет свободным агентом, Эшли может уже в январе начать переговоры с зарубежными клубами, если такой вариант ему, конечно, интересен.
16.12.2019 16:00
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Давно пора, конечно. Но спасибо за всё. Было в его карьере и много светлых моментов.
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таких игроков больше не выпускают. Человек всегда играет за эмблему на груди, а не имя на спине. будет его не хватать.
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Отпустите дайвера уже в бассейн куда-нибудь
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С плантации отпускают горелого, отпахал свое
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Не реализовал свой футбольный потенциал. янгу, стоит попробовать себя в орнитологии.
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Янга, Рохо и Джонса пора уже отпустить. Шоу слева не особо хорош, и вряд ли станет сильнее, если только толстее. А Уильямс щенок. Поэтому левый фланг обороны требует укрепления, но не сказать, что там всё ужасно. Мата старый уже, и тоже пора думать о замене.
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Легенда!!!
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янг в омерике может еще попылить
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