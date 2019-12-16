Вслед за Лигой Чемпионов, состоялась и жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вулверхэмптон" обрели своих соперников по 1/16 финала.

"Юнайтед" предстоит сразиться с "Брюгге", который прибыл в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, финишировав в своей группе позади ПСЖ и "Реала", но выше "Галатасарая".



"Олимпиакос", соперник "Арсенала" по 1/16 финала, тоже прибыл из Лиги Чемпионов, где пропустил вперед "Баварию" и "Тоттенхэм".



"Вулверхэмптону" же достался "Эспаньол" — последняя команда Ла Лиги.



Добавим, первые матчи 1/16 финала будут сыграны 20 февраля, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы



"Вулверхэмптон" (Англия) — "Эспаньол" (Испания)

"Спортинг" (Португалия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Хетафе" (Испания) — "Аякс" (Голландия)

"Байер" (Германия) — "Порту" (Португалия)

"Копенгаген" (Дания) — "Селтик" (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) — "Базель" (Швейцария)

"Клуж" (Румыния) — "Севилья" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия)

АЗ (Голландия) — ЛАСК (Австрия)

"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Лудогорец" (Болгария) — "Интер" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) — "Ред Булл" (Австрия)

"Шахтер" (Украина) — "Бенфика" (Португалия)

"Вольфсбург" (Германия) — "Мальме" (Швеция)

"Рома" (Италия) — "Гент" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Брага" (Португалия)