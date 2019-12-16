Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Вслед за Лигой Чемпионов, состоялась и жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вулверхэмптон" обрели своих соперников по 1/16 финала.
"Юнайтед" предстоит сразиться с "Брюгге", который прибыл в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, финишировав в своей группе позади ПСЖ и "Реала", но выше "Галатасарая".
"Олимпиакос", соперник "Арсенала" по 1/16 финала, тоже прибыл из Лиги Чемпионов, где пропустил вперед "Баварию" и "Тоттенхэм".
"Вулверхэмптону" же достался "Эспаньол" — последняя команда Ла Лиги.
Добавим, первые матчи 1/16 финала будут сыграны 20 февраля, ответные — через неделю.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
"Вулверхэмптон" (Англия) — "Эспаньол" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Хетафе" (Испания) — "Аякс" (Голландия)
"Байер" (Германия) — "Порту" (Португалия)
"Копенгаген" (Дания) — "Селтик" (Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) — "Базель" (Швейцария)
"Клуж" (Румыния) — "Севилья" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия)
АЗ (Голландия) — ЛАСК (Австрия)
"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Лудогорец" (Болгария) — "Интер" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) — "Ред Булл" (Австрия)
"Шахтер" (Украина) — "Бенфика" (Португалия)
"Вольфсбург" (Германия) — "Мальме" (Швеция)
"Рома" (Италия) — "Гент" (Бельгия)
"Рейнджерс" (Шотландия) — "Брага" (Португалия)
16.12.2019 15:30
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Последние комментарии:
Греки вые6ут такой гейклуб.
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В Бельгию к Брюгге норм.
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изи финал, а там как карта ляжет
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Залягут на дно в Брюгге.
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