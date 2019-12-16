"Челси" придется поспешить с решением по выкупу Аке

У "Челси" остается ограниченное время, чтобы воспользоваться своим правом и выкупить защитника "Борнмута" Натана Аке за 40 миллионов фунтов.

Когда в 2017 году "синие" продавали Аке "вишенкам" за 20 млн. фунтов, то оставили за собой право обратного выкупа игрока сборной Голландии по фиксированной цене.



Однако The Athletic удалось выяснить, что срок действия этой опции истекает до лета 2020. Таким образом, в следующем месяце у "Челси" будет последняя возможность беспрепятственно вернуть Натана.



С одной стороны, "Челси" проиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-Лиги, поэтому возвращение Аке напрашивается само собой. С другой, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард в этот период в первую очередь был недоволен атакой, а из лазарета едва вернулся Антонио Рюдигер.



Еще один фактор, который осложняет выбор "Челси", — это полученная Аке травма задней поверхности бедра против "Ливерпуля" 7 декабря. Ожидается, что Натан проведет в лазарете полтора месяца.