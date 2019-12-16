Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Жеребьевка Лиги Чемпионов В понедельник состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по этой стадии турнира.

"Ливерпуль", действующий победитель турнира, поспорит за путевку в четвертьфинал с "Атлетико". "Манчестер Сити" тоже достался соперник из Испании в лице "Реала".

Две других английских команды посетят Германию в рамках 1/8 финала. "Челси" сразится с "Баварией", которая отгрузила 10 голов "Тоттенхэму" в двух матчах на групповой стадии, а "Тоттенхэм" в свою очередь попал на "РБ Лейпциг".

Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 18-19 и 25-26 февраля, ответные — 10-11 и 17-18 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — ПСЖ (Франция)
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Аталанта" (Италия) — "Валенсия" (Испания)
"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)
"Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия)
"Лион" (Франция) — "Ювентус" (Италия)
"Тоттенхэм" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)
"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания)


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 14:20

Количество просмотров Просмотров: 6516

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Последние комментарии:




  1. lomka 16.12.2019 15:44 # lomka
    Последние два матча для шолсе в лч в ближайшие год два.
    Ливерпуль Атлетико тут 50/50
    ТТХ Лейпциг тут мауриньо возьмёт опытом
    Реал- МС если будут судить реал как с Юве Ливерпулем пройдет реал, если судейство честное изи проход МС.

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  2. thegodfather 16.12.2019 15:44 # thegodfather
    Без шансов для челсов, увы. По состоянию райт нау.

    Что будет в феврале глянем

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  3. shymkentski 16.12.2019 15:41 # shymkentski
    Почему все пищат про защиту, кроме матча с Эве все было норм, с Эве чисто косячил Кристенсен, а Аспи уже на левом вообще не умеет играть, а 1 гол любая команда могла бы пропустить, дело в атаке, импотенты Маунт, Виллиан, а Пулисик тоже играет без передышки, Педро списали уже, Одои нужна аренда, вообщем нужен Заа/Зиеш/Санчо, кто то из троих, Вернер/Мартинес нападение, я очень доволен последними матчами, Рюди-Зума хорошая пара защитников, а платить за 29 летнего Кулибали 100 Лямов это дикая вышка, лучше подождать до лето, там уже искать варианты на защиту

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  4. reams 16.12.2019 15:40 # reams
    удачная жреба против англичан, по идее все должны вылетать

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  5. wilegend 16.12.2019 15:37 # wilegend
    так посмотреть, впервые вижу команды только из топ5 лиг

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  6. samliverpool 16.12.2019 15:35 # samliverpool
    было б здорово вынести сначала матрасников, потом сливочных.

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  7. mufc1994 16.12.2019 15:31 # mufc1994
    Сколько членов не соси, а всеравно в жoпу хочется (с) Юнгберг

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  8. bes-ter 16.12.2019 15:31 # bes-ter
    Ну и где вы ущербы (обычно ливерпульцы) что постоянно ноют о том что Сити помогают с жеребьевкой?

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  9. ry-l 16.12.2019 15:30 # ry-l
    Мда, в ЛЕ интересного ничего

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  10. liverfun 16.12.2019 15:29 # liverfun
    удачи стиву джи,есть хорошие шансы пройти дальше

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  11. progressive 16.12.2019 15:27 # progressive
    Симон Мигнолет vs. ВИА Олег и Ко.

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  12. sher-liverpool 16.12.2019 15:27 # sher-liverpool
    ЛФК
    Реал
    Баварка
    ТТХ
    Псг
    Валенсия
    Юве
    Барса

    Будет норм заруба в 1/4

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  13. ry-l 16.12.2019 15:24 # ry-l
    Аснлу не повезло

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  14. mancunia-planet 16.12.2019 15:24 # mancunia-planet
    У всех англов сложные соперники, Челси и Лфка особенно.

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  15. mcferson 16.12.2019 15:18 # mcferson
    Пенси сколько в рот не клади ,а все равно жуют и добавки просят.

    Победили в ЛЧ , откуда самоуверенность с Атлетико?
    Легчайшее объяснение у пенсов на любой вопрос с Лфк: "это все на шару"

    Раньше было "следующий сезон наш"
    А теперь в трендах уже "следущий трофей не вывезут!"

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  16. arman-kz 16.12.2019 15:14 # arman-kz
    А Атлетико давно не смотрел. Что за сюрприз они приготовят... Ливерпуль защищающиеся команды больше напрягают.

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  17. arman-kz 16.12.2019 15:12 # arman-kz
    Халява для Ман сити закончилась в группе. Придется попотеть. Удачи! Этот Реал можно выигрывать.

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  18. only--liverpool 16.12.2019 15:12 # only--liverpool
    где Артурик? в школе на продленку чтоль остался?)))))

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  19. slash-lfc 16.12.2019 15:12 # slash-lfc
    Atletico director Clemente Villaverde: "Liverpool are the best team in Europe."

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  20. ry-l 16.12.2019 15:06 # ry-l
    ЛЕ, кстати в этом году весьма конкурентноспособна:
    Аякс, Бенфика, МЮ, Вулверхэмптон, Зальцбург, Интер.

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