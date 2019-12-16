Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
В понедельник состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по этой стадии турнира.
"Ливерпуль", действующий победитель турнира, поспорит за путевку в четвертьфинал с "Атлетико". "Манчестер Сити" тоже достался соперник из Испании в лице "Реала".
Две других английских команды посетят Германию в рамках 1/8 финала. "Челси" сразится с "Баварией", которая отгрузила 10 голов "Тоттенхэму" в двух матчах на групповой стадии, а "Тоттенхэм" в свою очередь попал на "РБ Лейпциг".
Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 18-19 и 25-26 февраля, ответные — 10-11 и 17-18 марта.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — ПСЖ (Франция)
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Аталанта" (Италия) — "Валенсия" (Испания)
"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)
"Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия)
"Лион" (Франция) — "Ювентус" (Италия)
"Тоттенхэм" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)
"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания)
16.12.2019 14:20
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Последние комментарии:
Последние два матча для шолсе в лч в ближайшие год два.
Ливерпуль Атлетико тут 50/50
ТТХ Лейпциг тут мауриньо возьмёт опытом
Реал- МС если будут судить реал как с Юве Ливерпулем пройдет реал, если судейство честное изи проход МС.
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Без шансов для челсов, увы. По состоянию райт нау.
Что будет в феврале глянем
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Почему все пищат про защиту, кроме матча с Эве все было норм, с Эве чисто косячил Кристенсен, а Аспи уже на левом вообще не умеет играть, а 1 гол любая команда могла бы пропустить, дело в атаке, импотенты Маунт, Виллиан, а Пулисик тоже играет без передышки, Педро списали уже, Одои нужна аренда, вообщем нужен Заа/Зиеш/Санчо, кто то из троих, Вернер/Мартинес нападение, я очень доволен последними матчами, Рюди-Зума хорошая пара защитников, а платить за 29 летнего Кулибали 100 Лямов это дикая вышка, лучше подождать до лето, там уже искать варианты на защиту
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удачная жреба против англичан, по идее все должны вылетать
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так посмотреть, впервые вижу команды только из топ5 лиг
(ответить)
было б здорово вынести сначала матрасников, потом сливочных.
(ответить)
Сколько членов не соси, а всеравно в жoпу хочется (с) Юнгберг
(ответить)
Ну и где вы ущербы (обычно ливерпульцы) что постоянно ноют о том что Сити помогают с жеребьевкой?
(ответить)
Мда, в ЛЕ интересного ничего
(ответить)
удачи стиву джи,есть хорошие шансы пройти дальше
(ответить)
Симон Мигнолет vs. ВИА Олег и Ко.
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ЛФК
Реал
Баварка
ТТХ
Псг
Валенсия
Юве
Барса
Будет норм заруба в 1/4
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Аснлу не повезло
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У всех англов сложные соперники, Челси и Лфка особенно.
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Пенси сколько в рот не клади ,а все равно жуют и добавки просят.
Победили в ЛЧ , откуда самоуверенность с Атлетико?
Легчайшее объяснение у пенсов на любой вопрос с Лфк: "это все на шару"
Раньше было "следующий сезон наш"
А теперь в трендах уже "следущий трофей не вывезут!"
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А Атлетико давно не смотрел. Что за сюрприз они приготовят... Ливерпуль защищающиеся команды больше напрягают.
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Халява для Ман сити закончилась в группе. Придется попотеть. Удачи! Этот Реал можно выигрывать.
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где Артурик? в школе на продленку чтоль остался?)))))
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Atletico director Clemente Villaverde: "Liverpool are the best team in Europe."
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ЛЕ, кстати в этом году весьма конкурентноспособна:
Аякс, Бенфика, МЮ, Вулверхэмптон, Зальцбург, Интер.
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