В понедельник состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по этой стадии турнира.

"Ливерпуль", действующий победитель турнира, поспорит за путевку в четвертьфинал с "Атлетико". "Манчестер Сити" тоже достался соперник из Испании в лице "Реала".



Две других английских команды посетят Германию в рамках 1/8 финала. "Челси" сразится с "Баварией", которая отгрузила 10 голов "Тоттенхэму" в двух матчах на групповой стадии, а "Тоттенхэм" в свою очередь попал на "РБ Лейпциг".



Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 18-19 и 25-26 февраля, ответные — 10-11 и 17-18 марта.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов



"Боруссия Дортмунд" (Германия) — ПСЖ (Франция)

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Аталанта" (Италия) — "Валенсия" (Испания)

"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)

"Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия)

"Лион" (Франция) — "Ювентус" (Италия)

"Тоттенхэм" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)

"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания)