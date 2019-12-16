Артета — фаворит на роль главного тренера "Арсенала"

"Арсенал" должен назначить Микеля Артету своим главным тренером на остаток сезон.

Изначально "канониры" уверяли, что процесс поисков замены уволенному Унаи Эмери будет тщательным и неторопливым, однако при временщике Фредди Юнгберге кризис только усугубился, и это заставляет клуб поторопиться.



По информации Sky Sports, явным фаворитом на вакантный пост в "Арсенале" является Микель Артета, который уже третий сезон трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".



Более того, издание The Telegraph делится фотографиями директоров лондонского клуба Виная Венкатешама и Гусса Фахми, которые покидают дом Артеты в Манчестере в 1:20 минувшей ночи.



Добавим, в бытность игроком Микель провел пять сезонов на "Эмирейтс", а летом 2018 рассматривался клубом на роль преемника для Арсена Венгера, однако тогда "канониры" решили сделать ставку на более опытного Эмери.