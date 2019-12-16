Артета — фаворит на роль главного тренера "Арсенала"

Винай Венкатешам "Арсенал" должен назначить Микеля Артету своим главным тренером на остаток сезон.

Изначально "канониры" уверяли, что процесс поисков замены уволенному Унаи Эмери будет тщательным и неторопливым, однако при временщике Фредди Юнгберге кризис только усугубился, и это заставляет клуб поторопиться.

По информации Sky Sports, явным фаворитом на вакантный пост в "Арсенале" является Микель Артета, который уже третий сезон трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Более того, издание The Telegraph делится фотографиями директоров лондонского клуба Виная Венкатешама и Гусса Фахми, которые покидают дом Артеты в Манчестере в 1:20 минувшей ночи.

Добавим, в бытность игроком Микель провел пять сезонов на "Эмирейтс", а летом 2018 рассматривался клубом на роль преемника для Арсена Венгера, однако тогда "канониры" решили сделать ставку на более опытного Эмери.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 14:00

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  1. mancunia-planet 16.12.2019 14:09 # mancunia-planet
    Одна чернь в директорах Арса, пздц.

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  2. blackdreamer 16.12.2019 14:02 # blackdreamer
    пиздец орсиноль катиться просто в лузера
    артета физрук еще хлеще невила в валенсии
    крепитесь шнурки ралужные грядут годы боли с анальных страданий

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