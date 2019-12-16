Сульшер: "Мы на правильном пути"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда находится на правильном пути.
Только гол юного Мейсона Гринвуда на 77-й минуте позволил "красным дьяволам" избежать домашнего поражения против "Эвертона" в субботу.
Сыграв вничью 1:1, "Юнайтед" не смог продлить свою серию после побед над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", однако Сульшер видит позитив.
"Я получил настоящее наслаждение от нашей игры. Думаю, мы на правильном пути. Один 10-минутный отрезок, прямо перед их голом, был плохим, но от этого я не собираюсь менять свое мнение, которое было у меня до уикенда".
"Я предвкушаю дальнейшую работу, потому что эти парни хотят прибавлять и учиться. Ты всегда хочешь побеждать, ты хочешь выигрывать один матч за другим, но с ничьей против "Астон Виллы" (1 декабря) мы одержали уже три победы".
"Мы сделали несколько шагов вперед, а эта ничья — даже не маленький штаг назад. Это, скорее, шаг на месте. Как команда, как коллектив, мы движемся вперед", — цитирует Сульшера Daily Mail.
16.12.2019 13:00
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Последние комментарии:
оле верим!!!121
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уже аж 3 победы, ну нихуа себе.
да ты, смеагол, просто лютый топ.
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Если б ничья в гостях, то ещё ладно. Дома надо было побеждать ирисок!
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Надеюсь, Поч продержится без работы до лета. Быть хорошим мотиватором это хорошо, но мало для того, чтобы стабильно добиваться нужных результатов.
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