Сульшер: "Мы на правильном пути"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда находится на правильном пути.

Только гол юного Мейсона Гринвуда на 77-й минуте позволил "красным дьяволам" избежать домашнего поражения против "Эвертона" в субботу.

Сыграв вничью 1:1, "Юнайтед" не смог продлить свою серию после побед над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", однако Сульшер видит позитив.

"Я получил настоящее наслаждение от нашей игры. Думаю, мы на правильном пути. Один 10-минутный отрезок, прямо перед их голом, был плохим, но от этого я не собираюсь менять свое мнение, которое было у меня до уикенда".

"Я предвкушаю дальнейшую работу, потому что эти парни хотят прибавлять и учиться. Ты всегда хочешь побеждать, ты хочешь выигрывать один матч за другим, но с ничьей против "Астон Виллы" (1 декабря) мы одержали уже три победы".

"Мы сделали несколько шагов вперед, а эта ничья — даже не маленький штаг назад. Это, скорее, шаг на месте. Как команда, как коллектив, мы движемся вперед", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2019 13:00

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  1. lfcynwa 16.12.2019 13:38 # lfcynwa
    оле верим!!!121

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  2. dendi 16.12.2019 13:31 # dendi
    уже аж 3 победы, ну нихуа себе.
    да ты, смеагол, просто лютый топ.

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  3. mancunia-planet 16.12.2019 13:27 # mancunia-planet
    Если б ничья в гостях, то ещё ладно. Дома надо было побеждать ирисок!

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  4. trent 16.12.2019 13:19 # trent
    Надеюсь, Поч продержится без работы до лета. Быть хорошим мотиватором это хорошо, но мало для того, чтобы стабильно добиваться нужных результатов.

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