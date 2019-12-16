Сульшер: "Мы на правильном пути"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда находится на правильном пути.

Только гол юного Мейсона Гринвуда на 77-й минуте позволил "красным дьяволам" избежать домашнего поражения против "Эвертона" в субботу.



Сыграв вничью 1:1, "Юнайтед" не смог продлить свою серию после побед над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", однако Сульшер видит позитив.



"Я получил настоящее наслаждение от нашей игры. Думаю, мы на правильном пути. Один 10-минутный отрезок, прямо перед их голом, был плохим, но от этого я не собираюсь менять свое мнение, которое было у меня до уикенда".



"Я предвкушаю дальнейшую работу, потому что эти парни хотят прибавлять и учиться. Ты всегда хочешь побеждать, ты хочешь выигрывать один матч за другим, но с ничьей против "Астон Виллы" (1 декабря) мы одержали уже три победы".



"Мы сделали несколько шагов вперед, а эта ничья — даже не маленький штаг назад. Это, скорее, шаг на месте. Как команда, как коллектив, мы движемся вперед", — цитирует Сульшера Daily Mail.