Заха: "Случившееся летом повлияло на меня"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха признался, что начало этого сезона было испорчено для него несостоявшимся уходом с "Селхерст Парк".

Минувшим летом Заха дал ясно понять "орлам" о своих намерениях. Уилфрид жаждал уйти на повышение, однако "Пэлас" не отпустил его ни в "Арсенал", ни в "Эвертон".



27-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара, которого называют трансферной целью "Челси" на январь, оставил эту историю позади и теперь снова сосредоточен на футболе.



"С возрастом ты становишься менее восприимчив к различным вещам. Ты понимаешь, что можешь контролировать только те вещи, которые можешь контролировать".



"Поэтому я снова наслаждаюсь своей игрой. Случившееся летом повлияло на меня. Это все еще было в моей голове, когда сезон начался".



"Однако спустя какое-то время я сказал себе, что должен оставить это позади. Никакой пользы не будет, если я продолжу дуться. Я сказал себе, что не могу быть таким".



"Команда не проявила ко мне никакого неуважения, как и клуб, фанаты. Поэтому они не заслуживают, чтобы я проявлял неуважение к ним", — сообщил Заха Daily Express.