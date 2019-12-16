Заха: "Случившееся летом повлияло на меня"
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха признался, что начало этого сезона было испорчено для него несостоявшимся уходом с "Селхерст Парк".
Минувшим летом Заха дал ясно понять "орлам" о своих намерениях. Уилфрид жаждал уйти на повышение, однако "Пэлас" не отпустил его ни в "Арсенал", ни в "Эвертон".
27-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара, которого называют трансферной целью "Челси" на январь, оставил эту историю позади и теперь снова сосредоточен на футболе.
"С возрастом ты становишься менее восприимчив к различным вещам. Ты понимаешь, что можешь контролировать только те вещи, которые можешь контролировать".
"Поэтому я снова наслаждаюсь своей игрой. Случившееся летом повлияло на меня. Это все еще было в моей голове, когда сезон начался".
"Однако спустя какое-то время я сказал себе, что должен оставить это позади. Никакой пользы не будет, если я продолжу дуться. Я сказал себе, что не могу быть таким".
"Команда не проявила ко мне никакого неуважения, как и клуб, фанаты. Поэтому они не заслуживают, чтобы я проявлял неуважение к ним", — сообщил Заха Daily Express.
16.12.2019 12:00
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