Пеллегрини уверен, что его не уволят до Рождества

Мануэль Пеллегрини ожидает остаться главным тренером "Вест Хэма" к окончанию рождественского периода.

В минувший уикенд "молотобойцы" отпраздновали минимальную победу над "Саутгемптоном", чей наставник Ральф Хазенхюттль стал новым фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.



Пеллегрини ожидает, что этот результат на время успокоит спекуляции насчет его будущего, утверждает The Guardian. Мануэль уверен, что останется на дерби против "Кристал Пэлас" на Boxing Day (26 декабря), как минимум.



"Мы показали, что поддерживаем тренера. Мы обладаем желанием и характером, чтобы сражаться за него. Мы показали, что он не потерял контроль над развалкой".



"Хороший тренер не подвергает своих игроков давлению. Хороший тренер позволяет тебе играть со свободой и уверенностью. Это он и сказал нам: "Просто выйдите и сыграйте так, как вы умеете". И я думаю, у нас получилось. Мы сделали это ради него", — поддержал чилийского специалиста вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио.