Клопп: "Гомес может играть в паре с Ван Дейком"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не сомневается в способности своего защитника Джо Гомеса играть в паре с Виргилом Ван Дейком.

В начале этого сезона могло сложиться впечатление, что Клопп не очень-то доверяет Гомесу. Сперва Юрген предпочитал использовать в качестве партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны Жоэля Матипа, а когда тот угодил в лазарет, доверился Деяну Ловрену.



В субботу против "Уотфорда" Джо отметился всего лишь своим вторым появлением с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Клопп остался более чем доволен 22-летним англичанином.



"В очень хорошей команде, которой мы, естественно, являемся, поезд не ждет".



"Это означает, что другие игроки проявляют себя, и я не думаю, что кто-нибудь мог всерьез подумать о том, что нам нужно усадить Жоэля в запас. Эта ситуация лишь говорит о том, что наши парни невероятно талантливы".



"Джо все еще очень молод, но это не причина, почему он не играл — мы просто не хотели нарушать ритм. Однако Джо и Виргилу очень нравится играть вместе, и они могут играть вместе сенсационно хорошо".



"Матч с "Уотфордом" был особенно сложным — у них есть Дини! Как вы можете себе представить, все их передачи — в одном направлении. Те мячи, которые шли к Виргилу, шли к нему лишь из-за ветра, все остальные шли к Джо, и Дини за них боролся".



"С футбольной точки зрения, Джо — исключительный игрок, но вы видели, что против "Уотфорда" ему пришлось сражаться, а также сражаться, чтобы сохранять концентрацию", — цитирует Клоппа Goal.