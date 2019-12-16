Гвардиола готов отпустить Артету
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет строить препятствий своему помощнику Микелю Артете, если тот захочет уйти из клуба.
Как известно, Артета называется одним из фаворитов на вакантные позиции наставников "Арсенала" и "Эвертона", за которые Микель выступал в бытность игроком.
За последнее время Гвардиола неоднократно говорил, как он ценит своего ассистента, и даже намекал, что Артета может стать его преемником в "Сити". Однако Хосеп не может гарантировать, что Микель останется.
"Он сыграл огромную роль в том успехе, которого мы добились здесь. Он является очень, очень важной частью нашего тренерского штаба".
"Чему быть, тому не миновать. Я не знаю, что случится. Мы открыты, если он захочет с кем-нибудь поговорить, но это останется в секрете, я не хочу вносить дискомфорт", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
16.12.2019 09:00
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Одно дело давать советы гварди какого игрока куда лучше ставить, при этом ни за что не отвечая, а другое дело собирать команду с нуля, принимать удар от руководства, болелов и журналистов. Нет, думаю не справится Артетыч
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По ходу, Пеп все таки свалит в конце сезона из Сити, поэтому и не собирается удерживать Артету.
И тут Артете лучше идти с Эвертон. Там адекватное руководство, не плохой состав, строят новый стадион. То есть четкий план развития присутствует.
А в Арсенале, какой-то хаос. Состав очень странный, давление выше. Не то место, чтобы начинать карьеру.
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