Гвардиола готов отпустить Артету

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет строить препятствий своему помощнику Микелю Артете, если тот захочет уйти из клуба.

Как известно, Артета называется одним из фаворитов на вакантные позиции наставников "Арсенала" и "Эвертона", за которые Микель выступал в бытность игроком.



За последнее время Гвардиола неоднократно говорил, как он ценит своего ассистента, и даже намекал, что Артета может стать его преемником в "Сити". Однако Хосеп не может гарантировать, что Микель останется.



"Он сыграл огромную роль в том успехе, которого мы добились здесь. Он является очень, очень важной частью нашего тренерского штаба".



"Чему быть, тому не миновать. Я не знаю, что случится. Мы открыты, если он захочет с кем-нибудь поговорить, но это останется в секрете, я не хочу вносить дискомфорт", — сообщил Гвардиола Sky Sports.