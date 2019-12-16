Юнгберг пообещал разобраться с Озилом

Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг пообещал разобраться с полузащитником Месутом Озилом, гневно отреагировавшем на свою замену в матче против "Манчестер Сити".

31-летний немец совершенно провалил матч против чемпионов Премьер-Лиги, а свое самое заметное действие совершил, когда Юнгберг решил снять его с игры около часовой отметки, чтобы выпустить юного Эмиля Смит-Роу.



Уходя с поля, Озил стянул с себя перчатки, а затем пнул их подальше. Теперь Месуту придется объяснить свое поведение.



"Я заменил Месута, потому что хотел добавить энергии команде. Думаю, Эмиль очень, очень хорошо вошел в игру".



"Месут должен контролировать свою реакцию, и мы разберемся с этим позже. В своей роли я не забегаю дальше, чем на один день, но мы, конечно, хотим, чтобы игроки вели себя правильным образом", — сообщил Юнгберг Sky Sports.