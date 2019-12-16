Гвардиола: "Против МЮ сыграли гораздо лучше, чем против "Арсенала"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в проигранном дерби с "Манчестер Юнайтед" его команда показала гораздо более классный футбол, чем в победном матче против "Арсенала".
В воскресенье "горожанам" удалось реабилитироваться за домашнее поражение 1:2 в дерби Манчестера, разгромив на выезде "канониров" со счетом 0:3.
Гвардиола доволен тремя очками, но признает, что не увидел особого прогресса в игре своей команды, а даже наоборот.
"Мы добились невероятного результата, однако наша игра против "Манчестер Юнайтед" была лучше в очень, очень многих отношениях. Я знаю, что о нас судят по результату, но я обязан судить по игре, а не только по результату", — сообщил Гвардиола BBC.
16.12.2019 07:00
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