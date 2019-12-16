Юнгберг призвал "Арсенал" принять решение по новому тренеру

Временный наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг призвал руководство клуба снять неопределенность насчет следующего главного тренера.

Как показало время, увольняя Унаи Эмери 29 ноября, "Арсенал" не держал в уме варианта на замену испанскому специалисту.



Первой командой до сих пор руководит Юнгберг, которому не удалось вдохновить игроков. "Канониры" окончательно растеряли уверенность в себе и испытывают чувство неуверенности и неопределенности. После домашнего поражения 0:3 от "Манчестер сити" Фредди призвал с этим покончить.



"Я много раз говорил клубу, что им нужно принять решение. Мы здесь, чтобы помочь, и персонал пытается прикладывать усилия, однако решение должно быть принято, чтобы у нас были те же ресурсы, что и у других клубов".



"Я уже говорил, что нужно внести ясность, нужно принять решение, чтобы каждый о нем узнал. Это были мои слова, но решение целиком за клубом. Я очень горжусь, что мне была оказана эта честь, и я стараюсь изо всех сил, но я думаю, что независимо от этого было бы хорошо принять решение", — цитирует Юнгберга The Telegraph.