Бакари Санья сравнил "Арсенал" с цирком

Бакари Санья Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья сравнил с цирком то, что сейчас происходит в клубе с "Эмирейтс".

В воскресенье "канониры" продолжили расстраивать своих фанатов, потерпев домашнее поражение 0:3 от "Манчестер Сити", еще одного бывшего клуба Санья.

Бакари, который отыграл семь лет за "Арсенал", считает, что сейчас лондонцы стали посмешищем, и в первую очередь нужно навести порядок с теми, кто управляет клубом.

"Сейчас в клубе устроили большой цирк. Ты толком не понимаешь, кто уходит и кто принимает решения. Похоже на то, что игрокам не хватает уверенности в себе. Ты не можешь их винить, потому что они не знают, кто будет следующим главным тренером. Это запутанная ситуация для клуба", — сообщил Санья Sky Sports.


Метки Арсенал, Санья

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2019 23:00

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  1. wolfsmensch 15.12.2019 23:10 # wolfsmensch
    Бакари надо было сравнивать свой бывший клуб со своей фамилией)

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  2. chelsea88 15.12.2019 23:09 # chelsea88
    Так и есть. Гейклуб цирк е6аный. И только конченный пидopac сможет поспорить.

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