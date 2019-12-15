Бакари Санья сравнил "Арсенал" с цирком

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья сравнил с цирком то, что сейчас происходит в клубе с "Эмирейтс".

В воскресенье "канониры" продолжили расстраивать своих фанатов, потерпев домашнее поражение 0:3 от "Манчестер Сити", еще одного бывшего клуба Санья.



Бакари, который отыграл семь лет за "Арсенал", считает, что сейчас лондонцы стали посмешищем, и в первую очередь нужно навести порядок с теми, кто управляет клубом.



"Сейчас в клубе устроили большой цирк. Ты толком не понимаешь, кто уходит и кто принимает решения. Похоже на то, что игрокам не хватает уверенности в себе. Ты не можешь их винить, потому что они не знают, кто будет следующим главным тренером. Это запутанная ситуация для клуба", — сообщил Санья Sky Sports.