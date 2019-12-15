Сульшер подтвердил, что Холанд определился со своим будущим

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд принял решение насчет своего будущего.

В минувшую пятницу Сульшер летал в Зальцбург на переговоры с Холандом, после чего в прессе появились слухи, что 19-летний норвежец по-прежнему рассматривает "Юнайтед" как наиболее предпочтительный вариант развития своей карьеры.



В воскресном матче против "Эвертона" (1:1) подопечные Сульшера много атаковали, но по-настоящему опасных моментов создали мизер, поэтому вопрос о возможном трансфере Холанда в январе напросился сам собой.



"Я не комментирую спекуляции. Он знает, чего хочет и как собирается поступить", — приводит слова Сульшера Evening Standard.