Фергюсон объяснил обратную замену Кина на "Олд Траффорд"

Данкан Фергюсон и Мойзе Кин Наставник "Эвертона" Данкан Фергюсон объяснил обратную замену нападающего Мойзе Кина во втором тайме матча против "Манчестер Юнайтед".

Появившись на поле "Олд Траффорд" лишь на 70-й минуте вместо Бернарда, уже спустя 19 минут Кин был заменен на Умара Ниассе.

19-летний итальянец, английская карьера которого и так и не складывается, выглядел абсолютно опустошенным, однако после ничьей 1:1 Фергюсон объяснил этот маневр.

"Я поступил так не из-за игры Мойзе Кина. Мне нужно было сделать замену, чтобы немного убить время. Вот и все".

"Поскольку у меня на скамейке было так много нападающих, я просто решил произвести эту замену. Здесь нет ничего личного против Мойзе Кина", — сообщил Фергюсон Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фергюсон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2019 20:00

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  1. acceptodessa 15.12.2019 20:27 # acceptodessa
    его надо брать в Арсенал. я хочу что бы он пиздил ногами в раздевалке озилов, гендузей и прочих.

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  2. wolfsmensch 15.12.2019 20:12 # wolfsmensch
    ну убрал бы ивоби тогда
    хотя Мойзе сам виноват. за 19 минут ничем не отметился. я даже забыл, что он на поле вышел

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  3. brown-ale 15.12.2019 20:07 # brown-ale
    Заголовок из 1990.

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  4. rap-woiska 15.12.2019 20:02 # rap-woiska
    орейро

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