Фергюсон объяснил обратную замену Кина на "Олд Траффорд"

Наставник "Эвертона" Данкан Фергюсон объяснил обратную замену нападающего Мойзе Кина во втором тайме матча против "Манчестер Юнайтед".

Появившись на поле "Олд Траффорд" лишь на 70-й минуте вместо Бернарда, уже спустя 19 минут Кин был заменен на Умара Ниассе.



19-летний итальянец, английская карьера которого и так и не складывается, выглядел абсолютно опустошенным, однако после ничьей 1:1 Фергюсон объяснил этот маневр.



"Я поступил так не из-за игры Мойзе Кина. Мне нужно было сделать замену, чтобы немного убить время. Вот и все".



"Поскольку у меня на скамейке было так много нападающих, я просто решил произвести эту замену. Здесь нет ничего личного против Мойзе Кина", — сообщил Фергюсон Sky Sports.