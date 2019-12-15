"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" и оказался в одной победе от топ-4

Вырвав победу в гостях у "Вулверхэмптона" со счетом 1:2, "Тоттенхэм" оказался на расстоянии трех очков от топ-4 Премьер-Лиги.

После ряда перестановок посреди недели наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту вернулся к тому же сочетанию игроков, что и против "Брайтона" в прошлый уикенд.



Стартовый состав "шпор" тоже не изменился относительно победы 5:0 над "Бернли".



В начале матча гости были ограничены во владении мячом, но им и не нужно было много держать мяч. После отраженного голкипером Руем Патрисиу удара "Тоттенхэм" продолжил атаку, в завершении которой Лукас Моура взял инициативу на себя, обыграл троих и, ворвавшись в штрафную, сильно пробил в ближний верхний угол — 0:1.



Такое развитие событий не устраивало хозяев, поэтому они пошли большими силами вперед. "Шпоры" были вынуждены сосредоточиться на обороне, изредка пытаясь огрызаться.



А на 37-й минуте Руй Патрисиу неудачно ввел мяч в игру и получил контратаку на свои ворота. Эрик Дайер сыграл на Деле Алли, получил ответный пас через заброс верхом в штрафную и пробил в касание — рядом со штангой!



Второй тайм "Вулверхэмптон" начал еще активнее и, наконец, добился своего на 67-й минуте. Адама Траоре смело пошел на Яна Вертонгена, который стал пятиться и позволил оппоненту пробить с подступов к штрафной — 1:1.



Вскоре Харри Кейн упал в чужой штрафной, однако система VAR не увидела веского повода, чтобы назначить пенальти.



После ответного гола психологическое преимущество оказалось на стороне хозяев. Вдобавок "волков" подгоняли трибуны, однако концовка матча разочаровала "Молинью". Уже в компенсированное время Вертонген опередил Жоау Моутиньо и головой замкнул подачу углового — 1:2.



"Тоттенхэм" одержал победу в сложнейшем матче, показав близкую к идеальной реализацию моментов. "Шпоры" одержали четвертую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги и уже в следующем туре могут запрыгнуть в топ-4.



"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче