"Юнайтед" выгрыз очко у "Эвертона"

Набравший форму "Манчестер Юнайтед" не смог справиться с воодушевленным Данканом Фергюсоном "Эвертоном" в домашних стенах и был вынужден довольствоваться ничьей 1:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выпустил тех же 11 игроков, что и на дерби против "Манчестер Сити".



В старт "ирисок" вернулись Йерри Мина, Шеймус Коулмен, Том Дэвис и Бернард.



Уже на первой минуте хозяева создали голевой момент. Джесси Лингард бил с разворота из пределов штрафной, но корпус развернул недостаточно и в створ не попал.



Одним моментом "Юнайтед" не ограничился, продолжая нагнетать давление. Однако остроты явно было недостаточно.



Со временем "Эвертон" подстроился и перестал давать сопернику возможности разогнаться. Время от времени "ириски" показывали зубы и на 36-й минуте это привело к голу — а, вернее, к автоголу. Давид Де Хеа ошибся на выходе при подаче углового, а закрывавший дальнюю штангу Виктор Линделеф выступил в роли стенки, срикошетив мяч в свои ворота — 0:1.



В остатке тайма и затем уже после перерыва "Юнайтед" продолжил стучаться в закрытую дверь. "Дьяволы" достаточно много били, но особой остроты не возникало.



Переломить игру хозяевам помог выход на замену Мейсона Гринвуда, который на 77-й минуте переложил мяч с ноги на ногу и пробил с линии штрафной площади, из под 35-летнего Лейтона Бэйнса — 1:1.



Наиграть еще на один гол "Юнайтед" не смог и не успел. Более того, хозяева могли и пропустить, но Давид Де Хеа справился с ударом Алекса Ивоби.



Этот матч показал, что визит Сульшера в Зальцбург в пятницу не был напрасным. "Юнайтед" много создает, но завершать атаки некому. Поведя в счете благодаря случаю, "Эвертон" играл компактно и организованно, едва не одержав победу.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче