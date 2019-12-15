"Юнайтед" выгрыз очко у "Эвертона"

Мейсон Гринвуд Набравший форму "Манчестер Юнайтед" не смог справиться с воодушевленным Данканом Фергюсоном "Эвертоном" в домашних стенах и был вынужден довольствоваться ничьей 1:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выпустил тех же 11 игроков, что и на дерби против "Манчестер Сити".

В старт "ирисок" вернулись Йерри Мина, Шеймус Коулмен, Том Дэвис и Бернард.

Уже на первой минуте хозяева создали голевой момент. Джесси Лингард бил с разворота из пределов штрафной, но корпус развернул недостаточно и в створ не попал.

Одним моментом "Юнайтед" не ограничился, продолжая нагнетать давление. Однако остроты явно было недостаточно.

Со временем "Эвертон" подстроился и перестал давать сопернику возможности разогнаться. Время от времени "ириски" показывали зубы и на 36-й минуте это привело к голу — а, вернее, к автоголу. Давид Де Хеа ошибся на выходе при подаче углового, а закрывавший дальнюю штангу Виктор Линделеф выступил в роли стенки, срикошетив мяч в свои ворота — 0:1.

В остатке тайма и затем уже после перерыва "Юнайтед" продолжил стучаться в закрытую дверь. "Дьяволы" достаточно много били, но особой остроты не возникало.

Переломить игру хозяевам помог выход на замену Мейсона Гринвуда, который на 77-й минуте переложил мяч с ноги на ногу и пробил с линии штрафной площади, из под 35-летнего Лейтона Бэйнса — 1:1.

Наиграть еще на один гол "Юнайтед" не смог и не успел. Более того, хозяева могли и пропустить, но Давид Де Хеа справился с ударом Алекса Ивоби.

Этот матч показал, что визит Сульшера в Зальцбург в пятницу не был напрасным. "Юнайтед" много создает, но завершать атаки некому. Поведя в счете благодаря случаю, "Эвертон" играл компактно и организованно, едва не одержав победу.

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-krr 15.12.2019 19:48 # lfc-krr
    ГГ ВП

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  2. fc-oil 15.12.2019 19:48 # fc-oil
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Сократис надеется спасти сезон "Арсенала" с помощью победы над "Сити"

    Источник: http://fapl.ru/posts/75334/?c=1#c7047535

    Кек

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  3. rap-woiska 15.12.2019 19:48 # rap-woiska
    https://sun3.dataix-kz-akkol.userapi.com/c857632/v857632428/1294bd/bY1mwcQulgs.jpg

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  4. reams 15.12.2019 19:48 # reams
    изи катка, норм

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  5. hammersmith 15.12.2019 19:47 # hammersmith
    бля как же изи ебут геев

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  6. mikkiynwa 15.12.2019 19:47 # mikkiynwa
    Шестьсенал

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  7. akado 15.12.2019 19:47 # akado
    Думал хоть соберется как-то Арсенал, а их как в Фифе катают, мдээ.

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  8. wengerrrro 15.12.2019 19:47 # wengerrrro
    можно выключать крч

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  9. wolfsmensch 15.12.2019 19:47 # wolfsmensch
    Елагин норм поливает канониров

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  10. weorlfc 15.12.2019 19:47 # weorlfc
    Юмберг подключит розетку в 5тую точку каждого игрока (с) Елагин!
    ахахаха

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  11. red-devil-4ever 15.12.2019 19:47 # red-devil-4ever
    как Де Брюйне получил передачу перед штрафной
    как последующая долетела до Стерлинга
    цирк

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  12. lovrentiy 15.12.2019 19:47 # lovrentiy
    Такого мертвого арсенала я даже не видел.

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  13. only--liverpool 15.12.2019 19:46 # only--liverpool
    дайте интригу твари либо лучше пойду в рыбалку играть

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  14. griezmann 15.12.2019 19:46 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  15. tyhonovecky 15.12.2019 19:46 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  16. ssa 15.12.2019 19:46 # ssa
    Я xуею, ну как так можно играть!

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  17. weorlfc 15.12.2019 19:46 # weorlfc
    Бля лол в двоём пятерых раскатали. Чую Эмирейтс до конца матча пустеть начнет....А может нас ждёт новые 6-0сти? (:

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  18. liverfun 15.12.2019 19:46 # liverfun
    0-2, у аснла тоже херня с защитой, что и у сити

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  19. gerrard08 15.12.2019 19:46 # gerrard08
    Какие же конченные гг)

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  20. mikkiynwa 15.12.2019 19:46 # mikkiynwa
    Защита Ггэ АХАХХАХАХАХАХА сук такой дыр дыр я ебу

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