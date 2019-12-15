"Юнайтед" выгрыз очко у "Эвертона"
Набравший форму "Манчестер Юнайтед" не смог справиться с воодушевленным Данканом Фергюсоном "Эвертоном" в домашних стенах и был вынужден довольствоваться ничьей 1:1.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выпустил тех же 11 игроков, что и на дерби против "Манчестер Сити".
В старт "ирисок" вернулись Йерри Мина, Шеймус Коулмен, Том Дэвис и Бернард.
Уже на первой минуте хозяева создали голевой момент. Джесси Лингард бил с разворота из пределов штрафной, но корпус развернул недостаточно и в створ не попал.
Одним моментом "Юнайтед" не ограничился, продолжая нагнетать давление. Однако остроты явно было недостаточно.
Со временем "Эвертон" подстроился и перестал давать сопернику возможности разогнаться. Время от времени "ириски" показывали зубы и на 36-й минуте это привело к голу — а, вернее, к автоголу. Давид Де Хеа ошибся на выходе при подаче углового, а закрывавший дальнюю штангу Виктор Линделеф выступил в роли стенки, срикошетив мяч в свои ворота — 0:1.
В остатке тайма и затем уже после перерыва "Юнайтед" продолжил стучаться в закрытую дверь. "Дьяволы" достаточно много били, но особой остроты не возникало.
Переломить игру хозяевам помог выход на замену Мейсона Гринвуда, который на 77-й минуте переложил мяч с ноги на ногу и пробил с линии штрафной площади, из под 35-летнего Лейтона Бэйнса — 1:1.
Наиграть еще на один гол "Юнайтед" не смог и не успел. Более того, хозяева могли и пропустить, но Давид Де Хеа справился с ударом Алекса Ивоби.
Этот матч показал, что визит Сульшера в Зальцбург в пятницу не был напрасным. "Юнайтед" много создает, но завершать атаки некому. Поведя в счете благодаря случаю, "Эвертон" играл компактно и организованно, едва не одержав победу.
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче
15.12.2019 19:00
Просмотров: 2159
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ГГ ВП
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Сократис надеется спасти сезон "Арсенала" с помощью победы над "Сити"
Источник: http://fapl.ru/posts/75334/?c=1#c7047535
Кек
(ответить)
https://sun3.dataix-kz-akkol.userapi.com/c857632/v857632428/1294bd/bY1mwcQulgs.jpg
(ответить)
изи катка, норм
(ответить)
бля как же изи ебут геев
(ответить)
Шестьсенал
(ответить)
Думал хоть соберется как-то Арсенал, а их как в Фифе катают, мдээ.
(ответить)
можно выключать крч
(ответить)
Елагин норм поливает канониров
(ответить)
Юмберг подключит розетку в 5тую точку каждого игрока (с) Елагин!
ахахаха
(ответить)
как Де Брюйне получил передачу перед штрафной
как последующая долетела до Стерлинга
цирк
(ответить)
Такого мертвого арсенала я даже не видел.
(ответить)
дайте интригу твари либо лучше пойду в рыбалку играть
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Я xуею, ну как так можно играть!
(ответить)
Бля лол в двоём пятерых раскатали. Чую Эмирейтс до конца матча пустеть начнет....А может нас ждёт новые 6-0сти? (:
(ответить)
0-2, у аснла тоже херня с защитой, что и у сити
(ответить)
Какие же конченные гг)
(ответить)
Защита Ггэ АХАХХАХАХАХАХА сук такой дыр дыр я ебу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий