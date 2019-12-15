Дешам советует Жиру уйти из "Челси"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал нападающему Оливье Жиру уйти из "Челси" в январе.

В этом сезоне 33-летний Жиру вчистую проигрывает конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму, отметившись лишь двумя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Наблюдая за тем, что ситуация Оливье не меняется, Дешам советует подопечному подумать о смене клуба в следующем месяце, чтобы не остаться без поездки на Евро-2020.



"Как и некоторым другим, Жиру, возможно, стоит уйти. За последние два месяца его ситуация в "Челси" не изменилась".



"Конечно, ему было бы лучше отправиться в клуб, где он сможет получать больше игрового времени. Если он не может играть в "Челси", стоит задуматься о том, чтобы делать это где-нибудь еще".



"Решение за ним. Я не знаю, какие предложения у него есть и возможен ли его трансфер туда, где он сможет больше играть".



"Не так давно мы виделись с ним. Как и в случае с любым игроком, он сам хозяин своей судьбы. Но он помнит, что вызов в сборную Франции зависит от твоей клубной формы. Он знает это. Он должен решить, как будет для него лучше всего", — цитирует Дешама Goal.